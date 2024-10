Calhanoglu da urlo: il Torino è la sua ‘vittima’ preferita, i numeri

Hakan Calhanoglu quando incontra il Torino vede ‘rosso’. Numeri da capogiro per il turco, che ora vuole confermare questo trend

Ultimo impegno pre sosta molto impegnativo per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri scenderanno in campo domani sera, sabato 5 ottobre, contro il Torino. Una sfida che si preannuncia molto particolare visto che le due squadre arrivano a pari punti. Padroni di casa favoriti, ma i granata in questa stagione hanno dimostrato di essere una squadra molto ostica da affrontare.

Partita particolare anche per Calhanoglu. Il Torino, infatti, è una delle sue vittime preferite da quando gioca in Italia. I numeri sono importanti e anche il momento del turco è ottimo. Il centrocampista nell’ultima uscita in Champions ha trovato gol su punizione diretta interrompendo un digiuno che in casa Inter nella competizione internazionale durava da 14 anni. Ora la sua speranza è quella di ripetersi anche in campionato.

Quando Calhanoglu incontra il Torino, è come se vedesse rosso. Il turco ha un rapporto molto particolare con i granata da quando è in Italia e spera di poter continuare così anche in questa stagione. I numeri parlano chiaro e il centrocampista nerazzurro rappresenta un pericolo in più per gli uomini di Vanoli.

Calhanoglu e il Torino, questione di feeling

Sono ben 5 le reti messe a segno da Calhanoglu contro il Torino, la sua vittima preferita insieme alla Fiorentina. Tre solo la scorsa stagione mentre le altre due risalgono ai tempi del Milan. Insomma, un feeling importante e che il turco ha intenzione di continuare anche in questa annata.

Già domani sera proverà a proseguire il trend positivo anche se non sarà semplice. La squadra di Vanoli nella prima parte di campionato ha dimostrato una solidità difensiva importante. Solo nelle ultime due giornate ha alzato la percentuale di gol presi a partita, ma resta comunque un club insidioso.

Di certo poi ci sono da fare i conti con le statistiche e la cabala. E in questo caso Calhanoglu rappresenta un vero e proprio pericolo per la difesa del Torino. L’Inter spera che il turco possa continuare il trend positivo con i granata per chiudere al meglio un ciclo molto impegnativo e arrivando alla sosta nel migliore dei modi.