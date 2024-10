Colpo Mount per l’Inter: stipendio mostruoso, tutta la verità

L’opportunità di arrivare a Mason Mount potrebbe accendersi per l’Inter e per altre big sul calciomercato: stipendio mostruoso per il centrocampista

Il Manchester United non è di certo in uno dei momenti migliori della sua storia: i Red Devils sono attualmente al 14esimo posto in classifica, una graduatoria per nulla consona alla loro tradizione e ben lontana dalla vittoria del titolo inglese e dei primi posti validi per la Champions League. Sono solo otto i punti conquistati in sette partite e con solo cinque gol realizzati dall’inizio del torneo lo scorso agosto.

È inevitabile che siano davvero tanti i profili sotto accusa, a partire dall’allenatore, ma anche tra i calciatori più importanti e più pagati dallo United. Tra questi, spicca sicuramente Mason Mount, un talento destinato da anni a essere il trascinatore della Nazionale inglese, e poi anche dei Red Devils, ma che non sta riuscendo a diventare il big che in molti si aspettavano.

Fino a questo momento, ha giocato solo tre partite in Premier League rimediando anche due ammonizioni e senza lasciare il segno in termini di gol e assist. Il centrocampista inglese ha ancora solo 25 anni e diversi margini di miglioramento, ma deve ritrovare la continuità che tutti si aspettano da lui e potrebbe farlo in un’altra big europea a partire dal prossimo giugno, se le cose non dovessero cambiare.

Mount proposto (anche) all’Inter: l’ingaggio del centrocampista è altissimo

Diversi intermediari e gli agenti del ragazzo potrebbero proporre il calciatore alle massime big europee che potrebbero valutare il suo profilo per la prossima stagione. D’altronde il ragazzo può giocare come mezzala, trequartista ed esterno offensivo, per cui è duttile e potrebbe far comodo quasi in tutti i moduli.

Tra i top club contattati potrebbe esserci anche l’Inter, nonostante un evidente ostacolo per la chiusura positiva dell’affare. Rispetto al passato, in cui il cartellino del calciatore si aggirava sui 70 milioni di euro, ora ne basterebbero circa 30-35 per strapparlo al Manchester United.

Peccato che i nerazzurri non siano così interessati, non tanto perché non credono alle qualità tecniche del ragazzo, ma per un ingaggio mostruoso da ben 13 milioni di sterline l’anno, che è fuori dai parametri e dal budget di Oaktree. La situazione va comunque seguita con grande interesse e potrebbe portare sviluppi già nel mese di gennaio, quando si aprirà la sessione invernale.