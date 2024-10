Scambio con l’ex e addio Inter: a gennaio firma con il Milan

Il Milan rompe gli indugi su uno dei giocatori che più ha impressionato in questo avvio di stagione: lo scambio fa breccia nel club

Di lui potrebbero bastare le parole pronunciate in conferenza stampa da Paolo Zanetti dopo l’ultima vittoria in campionato ottenuta ai danni del Venezia nel sentito derby veneto: “Non ho mai visto nessuno come lui alla sua età”. Parole forti, impegnative, giustificate dall’eccezionale rendimento di un giocatore arrivato in Italia in punta di piedi nello scorso gennaio, e che dopo l’inevitabile apprendistato ha preso letteralmente per mano la squadra. Il tutto alla giovanissima età di 20 anni. Tanto per far capire il peso della sua personalità.

Tra i verdetti rilasciati dal campionato in questo interessante avvio di stagione, la certezza che dalle parti del ‘Bentegodi‘ si stia maneggiando un futuro campione è praticamente cosa acclarata. Costato appena 500mila euro nello scorso gennaio, il marocchino non ha trovato molto spazio nell’undici titolare di Marco Baroni, impegnato a fare risultati nel qui-ed-ora per evitare una dolorosa retrocessione.

Gli scaligeri, com’è noto, hanno completato con successo la loro missione, col giocatore che sul finale di stagione, pur con poche apparizioni, ha lasciato intravedere un grande potenziale. Tutti ‘sospetti’ poi confermati dalle prime partite del nuovo anno, quando Zanetti gli ha consegnato le chiavi della squadra: le risposte sono andate oltre le più rosee aspettative.

Fisico – nonostante non sia un gigante – tecnico, infaticabile nella sua ricerca della palla in fase di non possesso, geniale in alcune invenzioni sulla tre quarti avversaria: il classe 2004 ha davvero tutto per imporsi ad altissimi livelli. L’Inter lo sa, ma lo sa anche il Milan, che si è mosso sul giocatore forte di una strategia che potrebbe ammaliare il club scaligero.

Tutti pazzi per Belahyane: il Milan si gioca la doppia carta

Un po’ Bennacer, un po’ Jorginho: questi gli impegnativi paragoni che gli addetti ai lavori hanno lanciato sul profilo di Reda Belahyane, il nuovo gioiello in casa veronese. Personalità da vendere, sempre al centro della manovra e utilissimo in fase di interdizione, l’ex Nizza fa già gola ai due club meneghini. E non solo, come riportato puntualmente da Calciomercato.it.

Per una volta, considerando le tante battaglie di mercato vinte da Marotta contro i rivali cittadini, il Diavolo sembra in vantaggio. Tutto grazie ad un doppio scambio che potrebbe far crollare già a gennaio la resistenza del Verona.

L’Ad Furlani intende infatti mettere sul piatto il giovane Kevin Zeroli – classe 2005, già nella rosa della prima squadra – e soprattutto Filippo Terracciano, il centrocampista arrivato a Milano nello scorso gennaio proprio dal club veneto, per convincere i gialloblù a cedere il giocatore già nella sessione invernale di scambi.

Se può vantare un piccolo vantaggio sull’Inter, il Milan deve però guardarsi le spalle dall’incedere di Marsiglia, Chelsea, Arsenal e Manchester City, che già hanno mandato i loro affamati emissari a visionare il talento nordafricano di origini francesi.