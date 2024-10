Addio Inzaghi, l’Inter si cautela: Allegri e altri due nomi in pole

Simone Inzaghi potrebbe lasciare l’Inter la prossima estate: in caso di addio, Marotta ha già i sostituti in mente, tra cui Massimiliano Allegri

Il presente dell’Inter è scandito da Simone Inzaghi, l’uomo chiamato a guidare i nerazzurri in una stagione che è partita un po’ in salita, almeno sotto il profilo difensivo, ma che potrebbe essere splendida se verranno sistemate alcune incertezze che la Beneamata ha proprio in copertura.

Per il momento, il legame tra il tecnico piacentino e il club milanese sembra indissolubile, anche perché la situazione contrattuale dell’allenatore è chiara, esattamente come la stima che nutre verso di lui tutta la dirigenza. Nei prossimi mesi, però, le cose potrebbero cambiare e non proprio in positivo per l’Inter.

Infatti, il pressing di diverse big europee potrebbe avere la meglio e portare Inzaghi a propendere per una nuova destinazione, sicuramente un club dalle grandi ambizioni sia nel suo campionato, sia in Europa. Negli ultimi giorni, si parla con insistenza sempre maggiore del Manchester United. Le cose non stanno andando per nulla bene per i Red Devils, che hanno difficoltà a segnare e occupano la parte destra della classifica. Per Erik ten Hag il tempo sembra essere agli sgoccioli e in caso di esonero, gli inglesi sembrano pronti a puntare proprio sull’allenatore italiano.

I sostituti in caso di addio di Inzaghi: Marotta ha le idee chiare

Ovviamente, se si deve pensare agli eventuali eredi sulla panchina dell’Inter, non si può non parlare di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è rimasto senza squadra dopo la dura separazione con la Juventus, Marotta lo stima e potrebbe sicuramente essere un’opzione di primo piano.

Ma non è il solo, perché c’è anche da fare il punto su Sergio Coincecao. L’ex Porto conosce bene l’ambiente nerazzurro e non avrebbe difficoltà a inserirsi, ma i suoi rapporti con Jorge Mendes potrebbero rappresentare un’asse in cui l’Inter non vuole inserirsi.

Non è da scartare anche un’altra ipotesi che arriva dalla Serie A, ma in questo caso riguarda un allenatore che è già impegnato con un altro club. Stiamo parlando di Raffaele Palladino, un tecnico che sa gestire la difesa a tre, piace per principi di gioco e, se dovesse fare bene con la Viola, anche lui potrebbe essere un serio candidato. E, ovviamente, occhio anche ad altri profili a sorpresa.