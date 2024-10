Dall’Inter alla Juventus, assalto bianconero per giugno

Una clamorosa ipotesi di mercato è pronta a stravolgere i tifosi di Inter e Juventus: Giuntoli prepara il colpo dell’estate

L’Inter sta già pensando al prossimo calciomercato estivo. Dalla difesa che perderà Acerbi e de Vrij in scadenza fino all’attacco, dove circolano voci sul possibile addio di Marcus Thuram.

In attesa di scendere in campo per la delicata sfida di campionato contro la Roma, di scena all’Olimpico tra poche ore, in casa nerazzurra è proprio il mercato a prendere piede, attirando l’interesse del popolo interista. Voci, indiscrezioni di una serie di possibilità che clamorosamente potrebbero tornare a mettere contro Inter e Juventus. Succede in campo, ancora oggi. Una rivalità accesa che in sede di mercato, però, potrebbe vedere trionfare quasi a mani basse la dirigenza bianconera.

Un colpo di scena clamoroso alle porte, Cristiano Giuntoli potrebbe infatti pensare ad un colpo davvero da urlo che non farebbe di certo felici i tifosi interisti. In tal senso, in vista della stagione 2025/26, un nome in particolare potrebbe finire per fare arrabbiare i tifosi nerazzurri.

Inter, Hakimi potrebbe trasferirsi alla Juventus

Proprio in vista della prossima estate, il Football director bianconero ha in mente un clamoroso colpo: Achraf Hakimi. Il terzino marocchino che a Milano ha lasciato dolci ricordi, nonostante una sola stagione vissuta in maglia nerazzurra nel 2020/21.

La Juventus sulla corsia di destra ha bisogno di un colpo di spessore e proprio l’ex interista sembrerebbe poter essere una suggestione che solletica i pensieri di Cristiano Giuntoli. Il contratto di Hakimi con il PSG è in scadenza il 30 giugno 2026 e recentemente si è parlato con forza, dalla Francia, della possibilità che il laterale possa effettivamente rinnovare con la società di Al-Khelaifi.

La Juve, d’altro canto, con Weah ed il neo arrivato Kalulu adattabile nel ruolo di terzino destro, potrebbe pensare ad un rinforzo di primissimo livello per l’estate 2025 magari dirottando definitivamente il francese – che verrà riscattato dal Milan – al centro della difesa di Thiago Motta.

C’è un problema potenzialmente insormontabile che non andrà affatto trascurato. Hakimi, però, percepisce uno stipendio da oltre 12 milioni di euro a stagione al PSG, decisamente troppi per le casse bianconere. Un nodo questo che, eventualmente, andrà sciolto in caso dell’avvio ufficiale della trattativa: al momento si tratterebbe soltanto di un’idea, un’intrigante suggestione al termine dell’attuale stagione.

Il terzino è alla sua quarta stagione con la maglia del PSG e ha collezionato 8 presenze con i francesi in questo scorcio d’annata, tra campionato e coppe, segnando 3 reti e firmando anche 1 assist vincente.