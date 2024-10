DIRETTA Roma-Inter, formazioni UFFICIALI: Inzaghi con l’11 tipo, Juric con Dovbyk unica punta LIVE

I campioni d’Italia dell’Inter di Inzaghi affrontano la Roma di Juric nell’ottava giornata di Serie A. Segui la Diretta Live del match

L’Inter è di scena nella Capitale contro la Roma nel posticipo della domenica valido per la ottava giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che saranno impegnate nei match internazionali che sarà diretta dall’arbitro Massa della sezione di Imperia.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi vanno a caccia della terza vittoria di fila dopo quelle (entrambe con il risultato di 3-2, ndr) ottenute contro l’Udinese in trasferta e il Torino in casa. C’è da prepararsi inoltre alla terza giornata di Champions League in programma mercoledì prossimo in Svizzera contro lo Young Boys. Per i giallorossi del subentrato Ivan Juric, la cui posizione è tutt’altro che salda, è l’occasione di rialzare la testa dopo il mezzo passo falso contro il Monza prima della sosta per le Nazionali. E giovedì i capitolini tornano in campo in Europa League, dove non hanno ancora vinto, per sfida la Dinamo Kiev.

La partita sarà visibile in tv, ma anche in streaming su tablet, pc e smartphone e pc in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Nella passata stagione, su questo stesso campo, la sfida finì con un 4-2 per i meneghini grazie ai gol di Acerbi, Thuram e Bastoni oltre all’autorete di Angelino. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-INTER

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.Juric

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.Inzaghi

ARBITRO: Massa di Imperia