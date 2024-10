L’Inter prende il talento dalla diretta rivale: c’è il sì di Oaktree

L’Inter punta un talento da una diretta rivale che potrebbe essere molto importante per il futuro del club: c’è il sì di Oaktree

L’Inter si è già mossa negli ultimi anni con grande attenzione al bilancio, ma nella scorsa estate questo fattore si è accentuato da quando Oaktree è passata alla guida della proprietà nerazzurra. Gli investimenti sono stati limitati parecchio e, di fatto, gli unici acquisti sono stati quelli di Josep Martinez e Tomas Palacios – nessuno dei due ha ancora esordito in partite ufficiali.

La linea è chiara e passa dall’austerity, ma anche da un possibile ulteriore ringiovanimento della rosa che passerà anche dall’addio di alcuni calciatori un po’ più esperti. Proprio su questi principi, Marotta e Ausilio hanno già messo gli occhi su un talento che piace parecchio alla Beneamata e che potrebbe portare dei risultati importanti nel prossimo futuro.

Il punto è che non sarà facile portarlo a Milano, visto che ha solo 17 anni, ma sta già esplodendo ai massimi livelli con il suo club attuale, una diretta rivale dell’Inter nelle prossime partite, e non di poco conto. La pista va comunque monitorata nei prossimi mesi.

L’Inter segue con attenzione Nwaneri: il colpo perfetto per il nuovo ciclo

Uno dei problemi principali dell’Inter in questa stagione è legato alla mancanza di interpreti che saltano l’uomo e creano la superiorità numerica. Non è facile trovarli a prezzi convenienti, soprattutto se si ha necessità di talenti che facciano la differenza e possano segnare una nuova epoca.

Un calciatore che potrebbe conquistare il futuro del calcio europeo è Ethan Nwaneri, un talento di soli 17 anni che può giocare da esterno destro offensivo, rientrando sul mancino, da trequartista e anche da seconda punta, che ha già giocato alcuni spezzoni di partita con la maglia dell’Arsenal in Premier League.

I Gunners hanno deciso, quindi, di puntare su di lui, e quindi non sarà per nulla semplice per l’Inter chiudere l’affare, soprattutto a prezzi convenienti. Infatti, l’esterno d’attacco ha già ora una valutazione da 15 milioni di euro, ma per chiudere l’affare a titolo definitivo potrebbero servirne anche 20 o 25, soprattutto se dovesse continuare a fare così bene sul campo.

Non è affatto escluso che Marotta tenti dei contatti per il calciatore la prossima estate, ma intanto bisogna pensare alla Champions League, dove l’Arsenal sarà un’avversaria temibile.