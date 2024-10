“C***o dici”: Bastoni esplosivo, è successo dopo Roma-Inter

Siparietto scherzoso fra il difensore centrale nerazzurro ed il capitano Lautaro Martinez nel post-partita, c’entrano le cene di squadra. Poi interviene anche Arnautovic a sostenere una delle due tesi

Filtra del sano buon umore in casa Inter a distanza di poche ore dalla grande prestazione offerta sull’ostico terreno di gioco dello Stadio Olimpico, contro la Roma.

La squadra di Simone Inzaghi si è infatti imposta con un solo gol di scarto all’attivo, tanto quanto basta per portare a casa tre punti fondamentali in chiave classifica e non perdere terreno sul Napoli. Ad aver posto ancora una volta la propria firma sul tabellino marcatori c’è lui, il capitano Lautaro Martinez.

Quest’ultimo, reduce da una sfilza di partite a secco di gol nelle primissime giornate di campionato, sembra esser tornato alle buone, vecchie abitudini. Da qui al dire che è tornato ad essere inarrestabile c’è un grande margine spazio-temporale, ma comunque appare sulla buona strada. Sostenuto dai suoi compagni di squadra al pari dei tantissimi tifosi, vero catalizzatore mentale del successo dell’argentino. Non è forse un caso che dopo ogni gol, Lautaro vada ad esultare in Curva.

Bastoni replica al commento di Lautaro: “Mai offerto nulla”, Arnautovic infierisce

La sua soddisfazione poi è ampiamente condivisa anche da Simone Inzaghi e quanti hanno sempre creduto in lui anche nei momenti di magra. Un motivo in più, oltretutto, per farsi offrire anche una bella cena collettiva.

In questi ambienti, si sa, l’affiatamento di squadra fa la differenza. L’Inter dispone di un livello di unità pazzesco, a tratti leggendario e a tratti esagerato. Esagerazione positiva, sia chiaro, che costringe spesso Lautaro a porgere la carta di credito sul display dei POS, nei ristoranti che frequenta con gli altri nerazzurri. “Se offrirò io dopo il gol vittoria? Sono tre anni che offro sempre io“, ha ammesso scherzosamente ai microfoni di DAZN nel post partita di Roma-Inter. Al suo commento, però, non sono tardate risposte piccanti.

Fra cui quella di Alessandro Bastoni, altro grande protagonista dell’organico di Inzaghi: “Ma che c*** dici, mai offerto una cena in sei anni“, si legge nella sezione commenti del post pubblicato da ‘El Toro’ sul suo profilo Instagram. A sostenere in toto l’ammonizione scherzosa di Bastoni è poi seguito anche un imperioso “Giusto” da parte di Marko Arnautovic. Insomma, qualsiasi sia la giusta versione dei fatti poco importa. Quel che trasuda è soltanto grande spirito. Nota da rasserenare anche i tifosi che stanno lì a guardare, col sorriso sul volto.