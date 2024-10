Ha fatto sognare la Juventus, ora lo vuole l’Inter

La società meneghina ci prova per il centrale difensivo, recentemente protagonista di un inaspettato regalo alla grande rivale

Nel match dell’Olimpico contro la Roma la squadra nerazzurra è finalmente tornata a mostrare una solidità difensiva degna di questo nome. Dopo i sei gol subiti nelle tre giornate di campionato precedenti – quando pure erano arrivate due vittorie, con la macchia della sconfitta nel Derby – la compagine allenata da Simone Inzaghi ha chiuso il confronto con i capitolini senza subire gol.

Quello che tutto sommato era stata quasi la regola lo scorso anno – ovvero il clean sheet – è tornata piacevole abitudine al cospetto della pur volenterosa formazione di Ivan Juric, che però ha impensierito il sempre attento Sommer solamente in due occasioni. Pur avendo dovuto rinunciare, dopo appena 27 minuti di gioco, a Francesco Acerbi, uscito per infortunio, la retroguardia meneghina ha resistito, chiudendo a doppia mandata ogni spazi e contribuendo a portare a casa tre punti importantissimi.

Le preoccupazioni per la tenuta difensiva però continuano a far riflettere lo stesso Inzaghi e lo staff tecnico. A parte alcuni rumors provenienti dall’Arabia Saudita che vorrebbero l’italo-brasiliano Luiz Felipe, già pallino dell’allenatore alla Lazio, che si sarebbe proposto ai nerazzurri per un grande ritorno in Italia dopo la controversa esperienza nelle fila dell’Al Ittihad, Marotta sta lavorando senza fretta per portare a Milano un difensore per la prossima stagione.

Il profilo sarebbe stato individuato in un giocatore che ha già una buona esperienza in Serie A e che, a parte lo sfortunato episodio che lo ha visto protagonista in una delle partite più discusse del weekend a livello arbitrale, potrebbe fare al caso dei nerazzurri.

Inzaghi pesca ancora nella Lazio: colpo per l’estate

Se l’Inter a Roma ha fatto meno del suo veterano dopo 27′ di gioco, la Lazio al cospetto della Juve nella tana dell’Allianz Stadium ha perso – ma per espulsione – Alessio Romagnoli dopo nemmeno 25 minuti. La partita dei capitolini si è trasformata così in una lunga resistenza agli attacchi bianconeri, culminati con la rete del successo arrivata solo all’85’ a causa di uno sfortunato autogol.

In fase di chiusura su un cross dalla destra dello juventino Cabal, Mario Gila ha anticipato l’intervento del suo portiere Provedel, depositando la palla in rete per il più classico degli autogol. Al di là dello sfortunato episodio, lo spagnolo, titolare di un contratto coi biancocelesti in scadenza a giugno 2027, è stato tra i più positivi in un test che ha messo a dura prova la resistenza della formazione allenata da Marco Baroni.

L’Inter, che aveva già seguito con attenzione lo spagnolo, è intenzionata a fare un tentativo nella prossima sessione estiva di scambi, col patron della Lazio Lotito già pronto ad alzare le barricate per trattenere il suo giocatore a Roma.