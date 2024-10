Inter, beccato dalle telecamere: la reazione in campo è virale

Nella vittoriosa trasferta all’Olimpico di Roma, il centrale nerazzurro è stato al centro di un curioso episodio: risate sul terreno di gioco

Forse è presto per poter affermare che l’Inter, di gran lunga la miglior difesa del campionato nella scorsa stagione, abbia definitivamente risolto i suoi problemi difensivi, ma certamente esser usciti indenni dalla trasferta romana – una gara impreziosita dai tre punti firmati Lautaro Martinez – rappresenta certamente un’ottima boccata d’ossigeno.



Tutto sommato pochi, e solo a causa di tiri da fuori per iniziativa degli avanti giallorossi, i pericoli corsi da Yann Sommer nei 90 minuti e passa dentro un Olimpico che soprattutto nel forcing finale dei capitolini ha fatto sentire la sua voce. La retroguardia nerazzurra ha evidentemente serrato le fila non tanto e non solo in vista dell’impegno di Champions sul campo del modesto Young Boys, quanto di quello di domenica 27 ottobre. Quando a San Siro arriverà la Juventus di Thiago Motta. A proposito di difese impenetrabili.

Tra i più positivi a Roma è spiccato Alessandro Bastoni, protagonista di un episodio che non è sfuggito alle attente telecamere di DAZN, che ha trasmesso in diretta ed in esclusiva il big-match della domenica.

Tunnel a Dybala, l’argentino se la ride. E Bastoni con lui

Nel corso del primo tempo tra giallorossi e nerazzurri, l’ex Parma è stato autore di un pregevole gesto tecnico. Portando palla nella metà campo avversaria con la solita eleganza e con una tecnica di base che per un difensore è quasi un unicum, il nativo di Casalmaggiore si è tolto il lusso di fare un tunnel ad uno dei giocatori più talentuosi in campo.

Vittima di quella che unanimemente viene considerata una sorta di umiliazione (la famosa ‘busta’, nel linguaggio adolescenziale dei campetti dilettantistici) è stato niente di meno che Paulo Dybala. Uno che normalmente i tunnel li infligge all’avversario, mica li subisce. Complice la grande partita di sacrificio disputata dall’argentino, l’ex Juve si è trovato a difendere su Bastoni. Ingoiando la giocata del difensore nerazzurro.

Bastoni 𝙖𝙡𝙡𝙖 𝘿𝙮𝙗𝙖𝙡𝙖 su Dybala 🫨

E l’argentino se la ride 😂#Bastoni #DAZN pic.twitter.com/zyNWQfxjRW — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 21, 2024

La particolarità dell’episodio risiede nel fatto che la Joya, anzichè fare un fallo di frustrazione come sarebbe stato forse addirittura prevedibile e previsto, ha scherzato col suo ‘carnefice’ alla prima pausa del match. Risate incentrate sul grande senso di sportività in un match del resto correttissimo, nonostante la posta in palio fosse altissima.