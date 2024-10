‘Allarme’ Carlos Augusto, Inzaghi: “Problema più serio”

Le parole di Inzaghi e Thuram dopo la vittoria al fotofinish contro lo Young Boys nella terza giornata di Champions

“La squadra ha avuto un grande cuore”. Così Inzaghi dopo la sofferta vittoria, con rete di Thuram nel recupero, contro lo Young Boys che permette alla sua Inter di salire a 7 punti nella classifica del girone unico di Champions League dopo le prime tre giornate. “Abbiamo meritato questo successo – ha aggiunto a ‘Prime’ il tecnico nerazzurro – In questa competizione le partite sono tutte complicate. Le italiane qui avevano sofferto, non è semplice giocare su questo campo”.

È servito l’ingresso dei big per battere gli elvetici: “Cosa significa? Che sono entrati bene in campo… Come domenica quelli di Roma. Ho a disposizione una rosa attrezzata, abbiamo qualche defezione (l’ultima è Carlos Augusto, ndr) e sette partite ravvicinate, quindi dobbiamo essere bravi a recuperare le energie perché avremo un tour de force”.

A centrocampo si è sentita l’assenza di Calhanoglu: “È un giocatore importante, stasera mancava anche Asllani“. In cabina di regia ha agito Barella, che Inzaghi promuove: “Per quello che ha fatto domenica e oggi bisogna solo fargli i complimenti, ha fatto due ottime gare. Speriamo che l’emergenza possa rientrare, altrimenti avremo bisogno ancora di sacrificio da parte di tutti”.

Peggiore in campo Arnautovic, con l’austriaco che ha sbagliato pure il rigore sul risultato di parità: “Gli ho parlato in panchina ed era deluso. I rigoristi erano lui e Taremi, con la Stella Rossa era uscito e ha calciato Mehdi, stasera si sentiva la responsabilità di calciare. Ma gli ho detto di stare sereno e di continuare a lavorare così, perchè ci sta dando una grande mano”.

In conferenza stampa Inzaghi non ha nascosto la preoccupazione e la delusione per il ko di Carlos Augusto: “Il suo problema è più serio di quello degli altri. Perdiamo un giocatore importante”.

Young Boys-Inter, Thuram: “Gol più importanti se la squadra vince”

“È stata una partita difficile, abbiamo giocato contro una squadra forte e davanti a un pubblico incredibile”. Lo ha detto a ‘Prime’ il man of the match, Marcus Thuram. “I gol sono sempre importanti – ha sottolineato il francese – ma lo sono ancora di più se la squadra vince. Sono molto contento”.

Thuram ha sfruttato al massimo l’assist al bacio di Dimarco e ha esultato… Alla Dimarco: “Mi è uscita così (ride, ndr)… I nostri tifosi spingevano e alla fine siamo riusciti a regalarli la vittoria. Come sto? Bene, adesso vado a fare i blocchi. A correre perché ho giocato poco”.