Sfiga Inter, un altro infortunio: “Marotta preoccupato”

Non arrivano buone notizie per l’Inter durante il match contro lo Young Boys: altro ko pesante e con vista sul match contro la Juventus

Non bastavano Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, che si sono fermati nel match contro la Roma, perché l’Inter deve fronteggiare un altro infortunio pesante, e non sembra per nulla di poco conto.

Durante il secondo tempo contro lo Young Boys, iniziato con il calcio di rigore per i milanesi e l’errore di Marko Arnautovic dagli undici metri, la Beneamata ha costruito bene sulla fascia di sinistra. Bisseck ha condotto il pallone, poi il pallone è arrivato a Barella che ha tentato il colpo di tacco verso la sinistra.

Lì c’era l’inserimento di Carlos Augusto, che ha prodotto uno scatto velocissimo per tentare di recuperare la sfera e, chissà, mettere un cross al centro. Ma non solo non ha recuperato il pallone, ma ha sentito anche un indurimento nella zona posteriore della coscia sinistra. È uscito dal campo in barella con il dolore ben visibile sul suo volto. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra: sicuramente nelle prossime ore verranno effettuati gli esami strumentali, ma di sicuro non si preannuncia un stop breve, che potrebbe andare anche oltre il mese.

Piccinini ha anche sottolineato la preoccupazione di Beppe Marotta in tribuna, mentre cercava di capire le condizioni dell’esterno di Inzaghi. Il laterale non recupererà di sicuro per il match contro la Juventus.