Ribaltone in Serie A, cambiano gli orari: partite “spostate”

Cambiano gli orari delle partite in Serie A. La decisione è ufficiale. Ecco il nuovo programma con le variazioni già approvate

Un vero e proprio tour de force quello che attende l’Inter tra la seconda metà di ottobre e l’inizio del mese di novembre quando il campionato si fermerà nuovamente per la terza pausa stagionale dedicata alle Nazionali.

Archiviata la preziosissima vittoria contro la Roma che ha permesso a Lautaro e compagni di restare in scia del Napoli capolista, i nerazzurri disputeranno ben sei partite nei prossimi diciotto giorni. Si comincia con il terzo match del girone di Champions League in programma stasera contro lo Young Boys, sfida che può permettere all’Inter di consolidare la posizione tra le prime otto della classifica.

Domenica 27 ottobre, alle 18, i campioni d’Italia ricevono la Juventus a San Siro, partita che precede quella del turno infrasettimanale di mercoledì 30 a Empoli. Quattro giorni dopo si torna nuovamente a San Siro per il posticipo domenicale contro il Venezia che precede gli ultimi due impegni prima della pausa.

Cambiano gli orari delle partite di Serie A, ecco il nuovo programma

Un inizio novembre da brivido per l’Inter che sfiderà l’Arsenal il 6/11 e successivamente il Napoli di Conte sempre in casa, domenica 10 alle 20.45. Sarà la prima volta da avversario dell’Inter per l’ex Antonio Conte che torna a San Siro a quasi due anni di distanza da un Milan-Tottenham di Champions League.

Inter-Napoli sarà il big match della 12.a giornata di Serie A per la quale è stata stabilita la variazione di orario di due partite. La decisione è già ufficiale e riguarda Lecce-Empoli e Venezia-Parma.

Lecce-Empoli viene anticipata a venerdì 8 novembre alle 20.45 mentre Venezia-Parma si disputerà sabato 9 novembre alle 15. Cambia anche la programmazione televisiva dei due match con Lecce-Venezia in diretta su Dazn/Sky mentre Venezia-Parma sarà solo su Dazn. Il cambio di orario è stato stabilito su richiesta pervenuta dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.

Nessuna variazione, invece, per Inter-Napoli che resta confermata alle 20.45 di domenica 10 novembre in diretta esclusiva su Dazn. Sarà l’ultima partita della Serie A prima della nuova pausa per le Nazionali per i match di Nations League e qualificazioni mondiali. Dal 23 novembre in poi, non ci saranno più turni di riposo in campionato fino a metà marzo. Per l’Inter è già certo (in attesa di ufficializzazione) il rinvio della partita contro il Bologna a ridosso dell’Epifania per la partecipazione alla Supercoppa Italiana. Il 2 gennaio i nerazzurri, detentori del titolo, sfideranno l’Atalanta in semifinale. Finale eventualmente prevista il 6 contro Juventus o Milan.