Accordo con Gabriel Barbosa: il ritorno di Gabigol è sempre più vicino

Il centravanti brasiliano, a lungo di proprietà dell’Inter, è vicino a tornare dopo anni di militanza in Brasile: accordo ad un passo

Una storia strana, quasi assurda. Una carriera costellata di trofei, di soddisfazioni personali, con la tifoseria del Flamengo che lo ha giustamente eletto ad idolo imperituro del club rubronegro. Capocannoniere del campionato brasiliano per 7 volte, vincitore di 3 campionati Carioca ma soprattutto di 2 Coppe Libertadores ovviamente col Flamengo, Gabriel Barbosa – per tutti Gabigol – è un autentico mito del calcio verdeoro.

Già nel soprannome, evidentemente, c’era qualcosa che faceva pensare ad un destino di gloria per il classe ’96, che i più attenti ricorderanno aver visto anche con la maglia dell’Inter nell’ormai lontana stagione 2016/17. Nove gettoni ed un gol, in quel di Bologna, per l’allora giovanissimo attaccante, che il club nerazzurro avrebbe poi smistato in prestito prima al Benfica poi al Santos.

Rientrato formalmente alla base, il sudamericano non è mai stato ritesserato veramente dall‘Inter, che lo ha parcheggiato in prestito al Flamengo prima di perfezionare la cessione definitiva nel gennaio del 2020 per la non indifferente cifra di 17,50 milioni di euro.

In patria, come detto, Gabigol ha vinto tutto. Resta sempre però, nell’animo del calciatore, il rimpianto di non esser riuscito ad imporsi nel Vecchio Continente. ‘Colpa’ della giovanissima età e di un periodo storico, riferendosi alle scelte offensive del club nerazzurro, in cui in città si sono alternati progressivamente profili come Mauro Icardi, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

Oggi, dopo 6 trionfali stagioni al Flamengo, potrebbe essere scoccata l’ora di un biglietto di sola andata per l’Europa. La destinazione non sarebbe però l’Italia.

Gabigol, c’è la chiamata dalla Spagna: arriva gratis

Arrivato a scadenza di contratto senza aver rinnovato col club che lo ha reso grande nel Continente americano, l’attaccante 28enne è pronto a riprovarci nella difficile realtà europea. Come riferisce il portale spagnolo esperto di mercato ‘Elgoldigital.com‘, un blasonato club in grave difficoltà dal punto di vista dei risultati sportivi si sarebbe messo sulle sue tracce.

L’Interesse è spiegato anche dalla possibilità di prelevare il calciatore a costo zero, senza pagare alcunché al club di appartenenza. La società che si starebbe muovendo per il bomber è niente di meno che il Siviglia, a caccia di un attaccante che possa risollevare le sorti della squadra dopo la partenza shock in campionato.

Con 12 punti in 10 gare gli andalusi sono appena sopra la zona retrocessione: un destino assolutamente da scongiurare per un club partito al solito con alte ambizioni di classifica. Gabigol deve guardarsi dalla concorrenza dell’ex Viola Arthur Cabral e da Yuri Alberto – gli altri due profili seguiti dal Siviglia – prima di poter festeggiare il ritorno nel Vecchio Continente. Stavolta però, quel nome sulla maglia va onorato come si deve…