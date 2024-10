Emergenza totale Inter: un altro Ko a centrocampo

Piove sul bagnato in casa Inter. Contro la Juventus è sempre più emergenza infortuni: per Inzaghi possibili scelte obbligate a centrocampo

La vittoria contro lo Young Boys allo scadere rende dolce una serata molto complicata per l’Inter. I nerazzurri, arrivati in Svizzera con diverse assenze, vedono però la propria infermeria riempirsi e con la Juventus sarà emergenza totale. Acerbi e Calhanoglu non riusciranno a recuperare per la sfida coi bianconeri (qualche flebile ‘speranza’ c’è soli per Calhanoglu) e a loro si è aggiunto Carlos Augusto.

L’ex Monza è uscito nella ripresa della sfida di Champions League a causa di un problema muscolare (risentimento ai flessori della coscia sinistra) ed è impossibile un suo rientro in campo nel giro di poco tempo. A loro, però, si potrebbe aggiungere anche un altro giocatore.

Il centrocampista ha lasciato il campo zoppicando, tuttavia le sue condizioni ad oggi non sembrano preoccupare. Dovrebbe essere una semplice botta, anche se di più ne sapremo solamente nelle prossime ore.

Inter: è emergenza contro la Juve, il punto

Al momento sono tre i giocatori indisponibili contro la Juventus. Ad Acerbi e Calhanoglu si è appunto aggiunto Carlos Augusto. Il guaio muscolare lo potrebbe tenere fuori almeno fino alla sosta. Poi si attendono i probabili esami strumentali per avere un quadro molto più chiaro.

Nelle prossime ore saranno da valutare anche Asllani e Frattesi. L’albanese non è partito per la Svizzera a causa di un piccolo problema fisico. Per lui è possibile un rientro tra i convocati, ma quasi certamente partirà dalla panchina. Barella è pronto ad essere confermato in cabina di regia. Allo stato attuale non preoccupa neanche l’ex Roma.

Il centrocampista capitolino è uscito dal campo zoppicando e le prime ipotesi fanno pensare ad una semplice botta. Le sue condizioni comunque saranno valutate giorno dopo giorno e solo a ridosso di sabato si avrà un quadro più definito.

Di certo questo piccolo intoppo porta Inzaghi ad avere delle scelte obbligate a centrocampo. Infatti, con Barella quasi certamente giocheranno Mkhitaryan e forse Zielinski, considerato che Frattesi non è al massimo.

Emergenza totale, dunque, per Inzaghi, costretto a trovare delle soluzioni per cercare di portare a casa una vittoria fondamentale contro la Juventus, in un match che si preannuncia importante nella corsa Scudetto.