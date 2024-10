Pazza idea Inter, colpo dall’Atalanta in attacco

Una suggestione pazzesca per l’attacco dell’Inter: fari puntati in casa Atalanta, l’idea per l’estate è davvero clamorosa

Anche in casa Inter è sempre calciomercato. Gennaio si avvicina, ma è in vista di giugno che qualcosa potrebbe muoversi per quel che riguarda il reparto avanzato.

Il focus di Marotta verrà rivolto anche e soprattutto sull’attacco. Un reparto che, tra certezze e alcuni tasti dolenti, verrà di fatto rivoluzionato proprio nell’estate 2025. A tal proposito il destino di Marko Arnautovic e Correa è già segnato: c’è da capire se i due attaccanti lasceranno Milano a fine stagione. L’austriaco ha ricevuto diverse offerte lo scorso agosto ma, poco convinto, ha deciso di rimanere dov’è per provare a far cambiare idea a Simone Inzaghi.

Per Correa, reduce da un anno davvero deludente in Ligue 1 col Marsiglia, non si è mosso praticamente nulla: a questo punto, però, con il doppio addio all’orizzonte c’è l’idea di arrivare ad un grandissimo colpo direttamente in Serie A. C’è una suggestione, un’idea, che potrebbe molto presto tramutarsi in qualcosa di assai concreto.

Inter, che affare: ecco il big dell’Atalanta

Simone Inzaghi è pienamente soddisfatto dal suo attacco anche se, a conti fatti, oltre Lautaro, Thuram e Taremi c’è il vuoto totale. E così il tanto chiacchierato quarto attaccante, che arriverà la prossima estate, potrebbe essere una sorpresa, direttamente dall’Atalanta.

Ademola Lookman, nel recente post match contro il Venezia, è stato richiamato da Gasperini per lo scarso supporto in fase difensiva ai compagni. Un rapporto che resta buono quello tra il nigeriano – autore di una fenomenale tripletta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen – e l’allenatore della ‘Dea’.

Nonostante ciò, sembra proprio che se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, il 27enne londinese possa finire per trasferirsi a Milano. Una suggestione che lo stesso Marotta potrebbe provare a coltivare, visto che si parla di un attaccante versatile in grado di segnare tanto.

L’anno scorso ha siglato 17 gol e 10 assist in 45 presenze, in questa stagione 3 reti in 8 gare. Numeri che sembrerebbero poter convincere Oaktree a dare il via libera: per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, Lookman potrebbe diventare un nuovo calciatore dell’Inter dal prossimo giugno. Idea inrigante che rimane sullo sfondo, per il momento, in attesa che le cose possano subire l’accelerata. Al momento non vi è alcuna trattativa, ma il taccuino di Marotta è già bollente.