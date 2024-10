Annuncio arrivato: l’ex Inter vuole tornare in Serie A

Ancora svincolato dallo scorso 30 giugno, il veterano si è più volte candidato ai club di A: la volontà è chiara

Probabilmente, se si fosse evitata una retrocessione tanto inaspettata ad inizio stagione quanto poi netta sul campo, ora staremmo raccontando un’altra storia. Se la squadra avesse seguito il suo esempio, probabilmente la lotta per la salvezza non avrebbe riguardato il club campano, passato improvvisamente dall’avere ambizioni di metà classifica a fare i conti con un’annata da incubo. Che alla fine ha riservato un amaro epilogo.

Lui, Antonio Candreva, ce l’ha messa davvero tutta. Da vero Capitano nonché giocatore di maggiore esperienza di una compagine che ad inizio anno era ancora allenata da Paulo Sousa, l’ex inter ha messo insieme una stagione da 6 gol e 6 assist. Dando anche un ottimo contributo a livello di corsa – una costante nella sua carriera da girovago del calcio italiano – nonché di personalità e leadership.

Titolare di un ricco contratto non sostenibile dal sodalizio granata una volta materializzatasi la discesa in cadetteria – vieppiù per l’improvviso cambio al vertice, con l’addio di un deluso Danilo Iervolino dalla carica di presidente – Candreva ha risolto il suo contratto con la Salernitana. Diventando di fatto un disoccupato di lusso per tante società di B ma anche di Serie A.

Proprio il massimo palcoscenico è quello a cui ambisce legittimamente l’ex nazionale azzurro, accostato più volte a club italiani anche nel corso di un’estate che poi non ha prodotto nulla di rilevante per le sue ambizioni.

Candreva non sta più nella pelle: “Voglio tornare”

A parte i rumors che lo hanno visto molto vicino a legarsi prima al Parma e poi all’Udinese – guarda caso due dei club in cui il romano ha militato nella sua lunga carriera – nelle ultime settimane sembrava fatta per un approdo al Genoa. Complice il grave infortuni occorso a Rusan Malinovskyi, il Grifone pareva essersi convinto a tesserare il 37enne romano, ancora in cerca di una sistemazione. Nulla di fatto anche stavolta.

Intercettato da Sky Sport, che lo ha intervistato sulle possibili destinazioni del suo immediato futuro, l’infaticabile esterno si è prodotto in un’auto promozione delle proprie capacità. E della sua integrità fisica, figlia di un comportamento davvero sempre molto professionale.

“Sono ancora un calciatore, in attesa di una bella proposta. Ne ho avute diverse, ma per l’età che ho si ponderano anche tante componenti. Si attende l’offerta giusta: la voglia di giocare c’è ancora e sto bene ancora fisicamente“, ha esordito Candreva

“Forse l’esperienza estera la dovevo fare quando ero più giovane. Mi sarebbe piaciuto molto, ma adesso finirò in Italia“, ha assicurato il giocatore.