Colpo di scena De Bruyne, affare a costo zero

Si delinea il futuro di Kevin De Bruyne. Al suo ultimo anno di contratto il City, per il belga si prospetta un vero colpo di scena

Non ha certo buoni ricordi dell’Inter, Kevin De Bruyne. Nella finale di Champions League contro i nerazzurri, il belga ha dovuto lasciare il campo nel corso del primo tempo per un infortunio che l’ha costretto a uno stop di oltre 4 mesi. Stesso epilogo nel match di un mese fa, all’Etihad Stadium, che ha inaugurato la fase a girone unico della massima competizione europea per club.

Proprio i 45′ giocati nello 0-0 contro l’Inter sono stati gli ultimi, finora, per De Bruyne in questo inizio di stagione nel quale ha totalizzato altre cinque presenze con un gol in Premier League contro l’Ipswich. Incerti i tempi di recupero per il capitano del City. Guardiola ha ribadito che non ci sarà alcuna forzatura e che De Bruyne rientrerà solo quando sarà al meglio della condizione.

De Bruyne e Guardiola che condividono la stessa situazione al City. Entrambi, infatti, sono in scadenza di contratto a fine stagione e permane, al momento, una certa incertezza sulla loro permanenza futura nel club campione d’Inghilterra.

De Bruyne, scenario a sorpresa: ecco il possibile nuovo club

Addirittura quella di De Bruyne è alquanto improbabile. Lo riporta Sky Sport UK stando alla quale, a 33 anni, il belga vuole concedersi un’altra esperienza lontana dalla Premier League. Non dovrebbe essere comunque l’Arabia Saudita il prossimo approdo per De Bruyne che, alla stregua di altri colleghi come Messi o Giroud solo per citare gli ultimi, può proseguire la carriera in MLS.

Al capitano dei Citizens sarebbe pervenuta una ricca proposta da parte del San Diego FC, nuova squadra del campionato statunitense che si appresta a esordire nella prossima edizione della MLS. La franchigia californiana vuole debuttare in grande stile e potrebbe addirittura pagare a De Bruyne lo stesso ingaggio che percepisce attualmente al City e che è superiore ai 20 milioni di euro.

Se l’indiscrezione di Sky Sport venisse confermata, De Bruyne si separerà dal Manchester City dopo dieci stagioni nelle quali ha vinto, almeno una volta, tutte le competizioni disputate dal club. Se De Bruyne non dovesse rinnovare con il City è in dubbio la sua partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club previsto proprio negli Usa tra giugno e luglio. Poteva essere l’occasione giusta per chiudere una carriera memorabile con i Citizens con un altro trofeo.