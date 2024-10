Frattesi ha lasciato la Pinetina: le ultime verso Inter-Juve

Nulla di estremamente preoccupante per il centrocampista nerazzurro, al limite dell’impossibile il recupero di altri due elementi cruciali della rosa di Inzaghi prima di Inter-Juventus di domenica

A due giorni di distanza dal fischio d’inizio del primo derby d’Italia stagionale fra Inter e Juventus, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A ufficialmente apertasi quest’oggi con gli impegni interni di Udinese e Torino, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha potuto tastare con mano le condizioni dei propri protagonisti sui campetti d’allenamento della Pinetina.

Complessivamente può ritenersi soddisfatto per il lavoro svolto con lucidità dai calciatori, i quali saranno chiamati a compiere a San Siro una prova di grande coraggio per dare un primo grande segnale alla classifica a scapito di una delle principali pretendenti al titolo in questa stagione. Eppure dovrà rivalutare lo stato di salute di Davide Frattesi.

Il centrocampista nerazzurro ha infatti svolto soltanto metà del lavoro previsto assieme al resto del gruppo prima di abbandonare in anticipo Appiano Gentile per un presunto mal di denti. Casistica piuttosto insolita ma tutt’altro che ingestibile: l’ex Sassuolo tornerà infatti ad allenarsi già da domani per la rifinitura pre-partita e sarà dunque convocabile per la sfida contro la Juventus di domenica a meno di clamorose sorprese dell’ultimo minuto. Del resto la sua presenza appare realmente fondamentale per come si sono messe le cose nel reparto di centrocampo dopo lo scontro diretto di Roma.

Ok Frattesi, improbabile il recupero di Calhanoglu e Acerbi per Inter-Juve

Recuperato Nicolò Barella e con lui anche Piotr Zielinski, Inzaghi deve infatti ancora fare a meno di Hakan Calhanoglu in cabina di regia.

Il centrocampista turco non ha infatti completato il proprio recupero dall’infortunio assieme a Francesco Acerbi, altro grande possibile assente della sfida clou della domenica sportiva. Nemmeno il difensore centrale ex Lazio, a conti fatti, dovrebbe poter scendere in campo, lasciando il proprio slot a Stefan de Vrij dal primo minuto. Queste due pesanti assenze si vanno altresì a sommare a quella già certa e scontata di Carlos Augusto, fermato da un risentimento muscolare proprio nell’ultima sfida di Champions League giocata e vinta contro lo Young Boys in Svizzera.