Inzaghi illumina l’oggetto misterioso: grande chance per un giovane talento

Simone Inzaghi potrebbe presto sfoderare un oggetto misterioso per aiutare l’Inter nelle prossime partite: chance per un giovane talento

L’Inter di Simone Inzaghi ha centrato diverse vittorie consecutive nelle ultime settimane, e con la pausa per le nazionali in mezzo, ma ancora il gioco non è quello dei tempi migliori, anche per le difficoltà che presenta il calendario, in un ciclo che si concluderà con sette giorni in 21 partite, con tanti big match in programma.

E purtroppo non mancano anche gli infortuni, soprattutto a centrocampo, ma i problemi stanno aumentando anche in difesa. La retroguardia nerazzurra dovrà fare già a meno di Francesco Acerbi contro la Juventus, ma all’assenza del centrale italiano si è aggiunta anche quella di Carlos Augusto, finito ko durante un allungo verso il fondo contro lo Young Boys.

L’ex Monza ha subito un infortunio più grave rispetto ai compagni e non dovrà saltare solo il match contro i bianconeri, ma starà fuori per diverse settimane, probabilmente più di un mese. È proprio per continuare a operare rotazioni così precise e studiate, un talento finora inutilizzato potrebbe avere presto la sua occasione.

Palacios oggetto misterioso: Inzaghi può dargli una chance

La coperta senza Carlos Augusto è piuttosto corta, dato che veniva utilizzato sia come esterno sinistro, sia come braccetto in luogo di Bastoni. Proprio il centrale italiano e Dimarco non possono fare gli straordinari, per cui Bisseck e Darmian spesso verranno dirottati a sinistra, ma potrebbe non bastare.

Dopo settimane di corteggiamento, l’Inter ha acquistato Tomas Palacios la scorsa estate, ma finora non ha mai visto il campo, neanche per uno spezzone. L’argentino si sta ambientando ed evidentemente non è pronto, ma in campionato potrebbe presto avere un’occasione, sicuramente in qualche partita sulla carta meno complicata e in cui servirebbe la sua fase di spinta.

La sua grinta e le sue caratteristiche sembrano adattarsi alla perfezione alla linea a tre di Inzaghi, e per questo le prossime gare potrebbero già essere un bivio per il suo futuro. Se non dovesse giocare neanche un minuto da qui a gennaio, un prestito in Serie A non sarebbe per nulla strano per mettergli di abituarsi alla Serie A e trovare continuità in un campionato molto diverso da quelli sudamericani. Ora, però, la testa è alle prossime giornate, in cui potrebbe esserci una prima svolta.