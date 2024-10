Lautaro al posto di Haaland: cifra allucinante

Haaland potrebbe lasciare il City, e in Inghilterra stanno già pensando a chi potrebbe sostituirlo: gira il nome di Lautaro

Lautaro Martinez è da più di un paio di anni un centravanti rispettato nel mondo: da promessa del calcio è diventato un campione prendendosi sulle spalle l’Inter, nel primo anno della gestione Inzaghi, quando a sorpresa Lukaku decise di tornare allo United e i nerazzurri si ritrovarono senza il loro top-player. Fu proprio a quel punto che Lautaro cominciò a dare grandi risposte, a comportarsi da bomber e leader.

Inizialmente veniva spesso criticato come calciatore poco avvezzo a mettersi in mostra nelle partite importanti. Ma l’attaccante argentino ha saputo ribaltare anche questo pregiudizio, risolvendo da solo molte partite fondamentali, sia con la maglia dell’Inter che con quella dell’Argentina. Di conseguenza, è entrato a pieno diritto nel ristretto gruppo dei top-player. Un traguardo certificato dalla presenza tra i candidati al Pallone d’Oro 2024.

In quello stesso gruppo di campioni c’è anche il ventiquattrenne Erling Haaland, stella del Manchester City. Il gigante norvegese è a oggi considerato come una delle punte più forti e potenti in circolazione: è uno che unisce forza fisica, velocità, tecnica e visione di gioco. Un simbolo per i Citizen, con la cui maglia continua a segnare a raffica (la media attuale, in pratica, è di un goal a partita: sia a 73 reti in 76 presenze ufficiali dal 2022).

Lautaro al City al posto di Haaland: è possibile?

Stando a Sky Sports UK, il City, sempre più allarme per via delle più di cento violazioni al FFP, sa di poter perdere il gigante norvegese. Molto dipende da ciò che farà Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo ha lasciato più volte intendere di poter essere pronto a una nuova sfida e di non essere completamente sereno circa il futuro del suo attuale club. E, secondo i media britannici, anche Haaland starebbe meditando l’addio a fine stagione.

Si vocifera che Haaland abbia voglia di giocare in Liga: sognerebbe il Real Madrid… E il City, che a questo punto non esclude di dover affrontare una pesante penalizzazione (potrebbe anche essere retrocesso), potrebbe anche accettare un’offerta da 140 milioni in su (nel contratto c’è una clausola di rescissione pari a 150 milioni). E con quei soldi, sempre nel caso in cui non ci fosse una penalizzazione troppo severa, i Citizen potrebbero poi mettersi alla ricerca di un sostituto di Haaland.

Ci sono vari grandi bomber in giro per l’Europa, ma per occupare il pesante vuoto ipoteticamente lasciato da uno come Haaland, al City servirebbe un attaccante di grande personalità: il preferito potrebbe essere Lautaro Martinez…

Il piano del City

I giornali inglesi si stanno sbizzarrendo. Siamo in quella fase in cui è possibile ipotizzare (o inventare) di tutto. Per questo sono già venuti fuori i nomi di Vlahovic, Osimhen, Jonathan David, Viktor Gyokeres dello Sporting.

Non è così inverosimile che Erling Haaland sia tentato dalla prospettiva di giocare con Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Bellingham. Il Real sta tornando galactico, e il norvegese potrebbe voler diventare un protagonista di questa eccitante fare storica. Ma i Blancos hanno speso tanto per l’ingaggio di Mbappé e sono oggi in difficoltà economica.

Florentino Perez, tuttavia, non è uno che si spaventa di fronte a certe sfide. Anche se al momento bisogna essere consapevoli che ogni discorso si muove nel dominio delle indimostrabili indiscrezioni, potrebbe anche darsi che gli uomini mercato del Real si stiano già muovendo sottotraccia. Di conseguenza, anche il City potrebbe presto attivarsi, o per convincere Haaland a restare o per arrivare a Lautaro o a un altro sostitituto.