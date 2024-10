L’Inter brucia la Juve: nuovo difensore in saldo dal Brasile

L’Inter può anticipare la Juve per un difensore che si sta ritagliando diversi estimatori dopo il suo percorso in Brasile: arriva a prezzo di saldo

Non è un mistero che sia l’Inter, sia la Juve siano alla ricerca di un nuovo difensore tra gennaio e giugno. La caccia dei bianconeri si è resa ancora più urgente per via del grave infortunio di Gleison Bremer, che resterà ai box per tutto il resto della stagione, ma anche in nerazzurri stanno iniziando a guardarsi concretamente intorno, visto che i contratti di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij sono in scadenza a giugno 2025.

Le due big di Serie A si sfideranno questa sera in un match carico di emozioni e che potrebbe incidere parecchio anche sulla classifica del massimo campionato italiano e sulle gerarchie per l’attuale stagione, con il Napoli spettatore interessato.

La sfida, però, è pronta a estendersi anche sul calciomercato, in cui diversi profili, praticamente in tutti i reparti, sono già contesi dalle due società. Tra questi bisogna annoverare anche un difensore centrale che sta facendo parlare molto di sé in Brasile. È lì, precisamente con la maglia del Flamengo, che gioca Leo Ortiz, che ha anche passaporto italiano.

Leo Ortiz accende la sfida tra Inter e Juve: un difensore dal Brasile

Siamo abituati a sentir parlare di colpi dal Brasile soprattutto per giovani talenti abili nell’uno contro uno, capaci di creare superiorità numerica, fornire assist e andare in gol o all’assist. In questo caso, però, non è un talento offensivo che accende le fantasie dei tifosi, piuttosto un difensore centrale che è già entrato nel pieno della carriera.

Leo Ortiz ha 28 anni ed è esploso tardi nella sua vita sul campo, ma ora, dopo aver girovagato per il Brasile, è riuscito ad affermarsi con il Flamengo. Alto 185 centimetri, gioca con grande grinta e cerca sempre di dare qualità nella sua posizione, motivo per cui è stato accostato a più riprese alla Juve nelle ultime settimane.

I bianconeri finora non hanno affondato il colpo, ma gli intermediari potrebbero proporlo presto anche all’Inter. Per i nerazzurri non si tratterebbe di un titolare assoluto, ma di un calciatore da inserire nelle rotazioni e che verrebbe a costare ben poco, intorno agli otto milioni di euro. Per Marotta, al momento, è solo un’idea, ma non è detto che la dirigenza non possa pensarci concretamente.