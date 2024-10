Rottura del perone, UFFICIALE: addio Inter, torna nel 2025

Bruttissimo infortunio e addio Inter. Il responso è impietoso, tornerà in campo solo nel nuovo anno

E’ stata una prima parte di stagione con – purtroppo – tanti infortuni gravi che hanno già compromesso l’annata di calciatori importanti.

La Juventus, avversaria dell’Inter domani nel big match della 9.a giornata, dovrà fare a meno per tutta la stagione di Gleison Bremer che si è lesionato il legamento del ginocchio nel corso del match di Champions League contro il Lipsia. Stagione, di fatto, terminata anche per Rodri del Manchester City. Per il centrocampista iberico, stessa diagnosi del collega juventino e almeno 6-7 mesi di stop.

Un infortunio, quello in cui è incorso Rodri in un fortuito scontro di gioco contro l’Arsenal, che è capitato a poche ore di distanza dalle dichiarazioni dello stesso calciatore che aveva addirittura minacciato uno sciopero della categoria per i troppi impegni ravvicinati che non permettono ai calciatori di riposare adeguatamente con inevitabili ripercussioni sul fisico, sollecitato da troppe partite.

Frattura del perone, addio Inter e lungo stop

Alla lista degli infortunati dei top club si è aggiunto Amine Adli. L’esterno del Bayer Leverkusen è uscito anzitempo dalla sfida di Champions League, pareggiata dai suoi contro il Brest. Apparso subito molto dolorante, l’indomani Adli ha ricevuto una diagnosi infausta.

Il 24enne franco-marocchino ha riportato la frattura del perone della gamba sinistra. Già operato, Adli ora comincerà la riabilitazione con lo staff medico del Bayer Leverkusen in vista del rientro che dovrebbe avvenire il prossimo gennaio. Dunque oltre due mesi di stop che priveranno Xabi Alonso di una pedina importante della sua formazione nei tanti impegni che attendono i campioni di Germania, nelle prossime settimane, tra Bundesliga, Champions e coppa nazionale.

Tra questi c’è anche la sfida con l’Inter in Champions League in programma alla BayArena il prossimo 10 dicembre. Per i nerazzurri, quello con il Bayer, sarà il terzo match di un trittico davvero impegnativo in Champions che prevede anche gli incroci con Arsenal (6 novembre) e Lipsia (26 novembre). A gennaio poi Lautaro e compagni completeranno la fase a girone unico affrontando Sparta Praga e Monaco.

Anche l’Inter – lo ricordiamo – ha avuto un grave infortunio a ottobre. Valentin Carboni si è lesionato il legamento del ginocchio durante un allenamento con la nazionale argentina. Attualmente in prestito all’Olympique Marsiglia, il centrocampista potrebbe tornare subito all’Inter per la fase di riabilitazione e recupero in vista del ritorno in campo previsto la prossima stagione. Esclusa, quindi, la possibilità che l’OM possa acquistarlo a titolo definitivo, esercitando il diritto di riscatto fissato a 36 milioni.