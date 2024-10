Dazn o Sky: dove vedere Inter-Juventus in streaming e diretta tv

Ci siamo. Tra pochissimo il calcio d’inizio di Inter-Juventus. Ecco tutte le indicazioni su dove vedere il big match della 9.a giornata di Serie A

Attesa finalmente terminata. Alle 18 comincia Inter-Juventus, big match della 9.a giornata di Serie A che si è aperta ieri con la quarta vittoria di fila del Napoli, cui è bastato il gol di Di Lorenzo per imporsi 1-0 sul Lecce.

Il successo dei partenopei mette pressione ad Inter e Juve che cominceranno la sfida odierna staccate rispettivamente di cinque e sei punti dalla capolista. Entrambe le squadre si presenteranno a San Siro con importanti defezioni. Inzaghi deve rinunciare a Acerbi, Calhanoglu e Carlos Augusto. Motta invece, oltre a Bremer fuori per tutta la stagione, non potrà schierare di nuovo Nico Gonzalez e Koopmeiners, cui si aggiunto Douglas Luiz, ko mercoledì scorso prima del match con lo Stoccarda.

Possibili sorprese nelle formazioni titolari. Inzaghi potrebbe sostituire Calhanoglu con Zielinski in regia. Pochi dubbi sugli altri dieci con De Vrij, Bastoni e Pavard davanti a Sommer, Dumfries preferito a Darmian a destra, Dimarco sulla fascia opposto, Barella e Mkhytarian a completare il centrocampo. In avanti, dopo il turnover di Berna, tornano titolari Thuram e Lautaro. Nella Juve, rischio panchina per Yildiz e Thuram con Weah alto a sinistra, Conceicao sulla fascia opposta e Fagioli trequartista. Motta potrebbe schierare anche Danilo dal 1′ in difesa.

Inter-Juventus, dove vedere il big match di Serie A

Inter-Juventus di oggi 27 ottobre rappresenta anche una partita “storica” per quanto riguarda la trasmissione in diretta tv. Per la prima volta dopo tre anni, infatti, un big match di Serie A tornerà ad essere visibile anche su Sky Sport. Dal 2021-22, stagione in cui Dazn ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite di ogni turno di campionato, Sky ha trasmesso solo tre partite a giornata ma senza confronti diretti tra i top club di Serie A.

Inter-Juve sarà la prima di una serie di big match che torneranno su Sky in questo campionato. La partita di San Siro sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Calcio 251 con ampio pre e post partita. In telecronaca Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Ovviamente, Inter-Juve sarà visibile in streaming anche per gli abbonati Dazn sull’applicazione della piattaforma disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q e Timvision oltreché per Amazon Fire Stick. I contenuti di Dazn sono disponibili anche su pc sul sito di riferimento. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.

Gli highlights di Inter-Juve saranno disponibile su Sky Sport 24 alla conclusione della partita. Per vederli in chiaro bisogna attendere la seconda serata e sintonizzarsi su La Domenica Sportiva e Pressing, in onda su Rai 2 e Canale 5. La sintesi sarà disponibile gratuitamente, sempre in tarda serata, anche sui canali Youtube della Serie A e della stessa Dazn.