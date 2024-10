Inter-Juve, Marotta replica a Thiago Motta: “Non è il Borgorosso”

Le dichiarazioni del Presidente dell’Inter Marotta prima del derby d’Italia con la Juventus valevole per la nona giornata di Serie A

“Inter-Juve è un evento di rilevanza internazionale, spero sia uno spot positivo per il calcio”. Lo ha detto Marotta a ‘Sky Sport’ prima del derby d’Italia valevole per la nona giornata di Serie A. Il Presidente nerazzurro ha ‘replicato’ a Thiago Motta, il quale nella conferenza stampa di vigilia aveva detto che la squadra di Inzaghi è la favorita per lo Scudetto insieme al Napoli: “La Juve non è il Borgorosso. Non solo è favorita, ma è una delle autentiche favorite”.

“Perché così tanti infortuni? In questa stagione c’è una compressione agonistica del calendario davvero notevole, come mai era capitato – ha risposto Marotta – L’annata scorsa è praticamente terminata a metà luglio, basti pensare che Lautaro è tornato poco prima di Genoa-Inter. Siamo ripartiti senza smaltire la stanchezza – ha sottolineato – Gli impegni sono molto ravvicinati, per cui non è facili gestirli. Occorre trovare un rimedio, in questo giro nazionali sono cento gli infortuni patiti, un numero elevatissimo. Oggi si va più veloce, c’è un dispendio straordinario”.