Inzaghi non ha detto tutta la verità: Calhanoglu lo smentisce

Serata da sogno per Calhanoglu a Parigi. E proprio dalla Francia il centrocampista turco smentisce Simone Inzaghi su una cosa

Cerimonia del Pallone d’Oro che ha visto l’Inter protagonista. I nerazzurri, nonostante non hanno portato a casa premi, erano presenti a Parigi con Lautaro Martinez, settimo, Yann Sommer e Hakan Calhanoglu. Una soddisfazione importante per tutti e tre, protagonisti di una ultima stagione di assoluto livello.

Il centrocampista turco ha rilasciato anche una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Al quotidiano italiano ha confermato di essere pronto a ritornare in campo e prendere in mano il centrocampo dell’Inter, ma a sorpresa ha anche un po’ ‘smentito’ il proprio tecnico Simone Inzaghi su un tema.

L’intervista a La Gazzetta dello Sport è stata l’occasione per Calhanoglu di ritornare sul pareggio contro la Juventus. Una partita che è assolutamente piaciuta al turco: “Penso che la squadra abbia giocato molto bene e probabilmente è una partita che avremmo potuto vincere. Purtroppo match simili sono sempre molto imprevedibili. Sono contento anche per Zielinski e i rigori. Significa che qualcuno può tirarli anche al posto mio”.

Calhanoglu smentisce Inzaghi: ecco cosa ha detto

Il centrocampista turco si è soffermato anche sulle parole di Simone Inzaghi e sul fatto che per lui la Juventus doveva prendere 7-8 gol: “È vero che potevamo farli. Ma forse anche loro potevano segnare di più. In fin dei conti è stata una sfida molto equilibrata“. Parole che smentiscono quanto sottolineato dal proprio tecnico subito dopo il match e non è da escludere che nelle prossime ore ci possa essere un piccolo chiarimento tra i due per non avere in futuro altre posizioni differenti.

A parte questo, Calhanoglu è pronto a tornare in campo per dare una mano alla sua Inter. Il centrocampista turco in più di un’occasione è stato fondamentale per il club nerazzurro e Simone Inzaghi e dalla sfida con il Venezia ritornerà a prendere in mano il centrocampo. Un test importante per ritrovare la confidenza dopo un lungo stop in vista dello scontro diretto contro il Napoli, partita importante in chiave Scudetto.