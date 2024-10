Lautaro da Pallone d’Oro, offerta mostruosa all’Inter

Per Lautaro il Pallone d’Oro sarebbe più che meritato, ma essere nella lista lo espone all’offerta enorme di un club straniero

Un goal stupendo per vincere a Roma e diventare il miglior marcatore straniero della storia interista. Ma non solo… Lautaro Martinez ha voluto confermare che il suo nome non è stato inserito a caso nella lista dei possibili vincitori del Pallone d’Oro. Tale riconoscimento si trasforma tuttavia in immediata sovraesposizione. Una svolta che crea comunque dei seri problemi ai nerazzurri.

Ora i più bulimici club mondiali potrebbero farsi sotto con un’altissima offerta. Certe società ragionano così: vogliono il nome. Lo sanno bene al Manchester City dove temono che Walker potrebbe lasciarsi sedurre dalle sirene arabe. Pare che i sauditi si siano già fatti avanti con la proposta di un ingaggio faraonico.

E dopo essere stato riconosciuto come un giocatore meritevole del Pallone d’Oro, anche Lautaro è entrato nella ristretta cerchia di campioni che possono essere associati a un’offerta fuori mercato. Si vocifera per esempio che l’Al-Ahli potrebbe presentare un super ingaggio anche per l’attaccante argentino dell’Inter.

L’offerta choc per Lautaro in lizza per il Pallone d’Oro

Lautaro ha appena rinnovato, e tutto lascia pensare che voglia restare a Milano. Ma con gli arabi non si sta mai tranquilli. Innanzitutto presentare all’agente dell’argentino una proposta di ingaggio da 30 milioni di euro a stagione circa. Più difficile invece che possano tentare anche l’Inter: i sauditi non sono abituati a offrire tanto ai club. E per poter mettere in crisi Oaktree e Marotta dovrebbero farsi avanti con una proposta di almeno 100 milioni di euro.

Sembrava che quest’anno Lautaro non potesse replicare i numeri e le prestazioni dello scorso anno, ma il Toro ha voglia di continuare a incidere e promette ai suoi tifosi un’altra stagione fantastica. Lautaro Martinez sa di meritarsi l’entrata nella top 5 dei candidati al Pallone d’Oro. Molto probabilmente non vincerà (pare che Vinicius sia il trionfatore annunciato), ma il Toro può comunque dirsi al livello di campioni come Carvajal, Bellingham, Rodri e appunto Vinicius.

L’attaccante argentino ha vinto il titolo di capocannoniere dell’ultimo campionato, il secondo scudetto della sua carriera, e come se non bastasse, ha vinto anche la Copa America con l’Albiceleste, segnando in finale e guadagnandosi il titolo di capocannoniere pure in quella competizione. Più di questo, cosa avrebbe dovuto fare?

Il nuovo record di Lautaro con l’Inter

Qualche giorno fa ha deciso Roma-Inter all’Olimpico con un bellissimo tiro al volo: potente, preciso, imparabile. Una rete che ha regalato tre punti all’Inter e che ha permesso all’attaccante di stabilire un nuovo record con la maglia nerazzurra.

Ora Lautaro è diventato il miglior marcatore straniero della storia dell’Inter. A quota 133, in tutte le competizioni, è arrivato alle stesse reti segnate dall’ungherese Istvan Nyers (con cui condivide anche il settimo posto nella classifica marcatori nerazzurri di tutti i tempi).

A fine partita, premiato come MOTM, l’argentino ha parlato di vittoria meritata. “Con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, oggi era evidente quanto sia importante la squadra. Uno per l’altro, sempre positivi. Sono felicissimo di essere diventato il miglior marcatore straniero della storia dell’Inter. Mi fa piacere essere in lizza per il Pallone d’Oro, ma è più importante la squadra…“, ha dichiarato.