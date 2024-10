‘Scambio’ tra Tonali e Frattesi, risposta immediata: messaggio chiaro all’Inter

Sandro Tonali e Davide Frattesi sono due dei centrocampisti più importanti per l’Italia: attenzione allo scambio che fa impazzire i tifosi

L’Inter deve risolvere diversi problemi in questa prima parte di stagione e si sono resi evidenti nella partita contro la Juventus, in cui i nerazzurri hanno mostrato tutte le loro fragilità difensive e hanno subito ben quattro gol, facendosi recuperare un match che ormai sembrava già vinto.

Intanto, però, c’è chi pensa che diverse cose dovrebbero cambiare anche nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. La retroguardia è sicuramente un tasto dolente, ma anche a centrocampo ci sono diversi aspetti da chiarire. In primo piano, ci sono Davide Frattesi e Kristjan Asllani, due talenti che chiedono sempre più spazio, ma ancora a Milano non sono riusciti a trovare la titolarità assoluta auspicata.

Nel caso in cui arrivassero offerte veramente importanti, verrebbero valutate, ovviamente se anche i due calciatori fossero aperti al trasferimento. Ma l’Inter in ogni caso non si farebbe trovare impreparata e cercherebbe un profilo adeguato per sostituirli, soprattutto per quanto riguarda l’ex Sassuolo. Il nome di Sandro Tonali intriga molti tifosi, anche se ancora non c’è una vera e propria trattativa per il ritorno in Italia, stavolta dall’altra parte di Milano.

Tonali per Frattesi: i tifosi dell’Inter si dividono

Sulla pagina Facebook di ‘InterLive’, negli scorsi giorni abbiamo chiesto se sacrificherebbero Frattesi per prendere Tonali. La domanda non è di così semplice risoluzione, lo ammettiamo, soprattutto perché le due mezzali hanno caratteristiche diverse e sono in due fasi della carriera diversa, soprattutto hanno un passato diverso.

Diversi supporters hanno dimenticato la fede milanista dell’ex Brescia e lo apprezzano così tanto da dire sì senza mezzi termini. Altri la pensano all’opposto e ammettono di preferire il calciatore nerazzurro, soprattutto non vorrebbero vedere con la maglia dell’Inter un calciatore così legato, almeno in passato, ai diretti avversari e un nemico giurato nelle scorse stagioni.

Alla fine c’è chi pensa di aver trovato una soluzione che possa accontentare tutti e scrive che li vorrebbe entrambi, magari sacrificando Asllani. Insomma, gli utenti in questo caso non hanno sciolto i dubbi, ma i costi di un’eventuale operazione Tonali non sarebbero per nulla bassi, per cui il nostro gioco, almeno per il momento, non sembra un problema sul tavolo della dirigenza dell’Inter.