Inter, il punto dall’infermeria: quando tornano Calhanoglu e Acerbi

L’Inter è alle prese ancora con diversi infortuni alle porte di un ciclo terribile: quali sono le condizioni di Calhanoglu e Acerbi

L’Inter è tornata a ruggire e l’ha fatto contro un Empoli che ha iniziato alla grande la stagione, soprattutto in fase difensiva. I nerazzurri, però, nonostante i sentimenti negativi dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 contro la Juventus, hanno avuto una reazione importante, hanno vinto e convinto, soprattutto stavolta hanno blindato la porta di Yann Sommer.

I ragazzi di Inzaghi, in ogni caso, non possono fermarsi e devono già pensare al match del weekend contro il Venezia, un avversario da non sottovalutare e che sta mostrando valori offensivi importanti. E con un occhio all’infermeria, perché si giocherà ogni tre giorni e contro avversari di grande valore, a partire dall’Arsenal in Champions League.

È importante, dunque, avere tutti a disposizione, soprattutto chi negli ultimi anni si è rivelato indispensabile per i successi del club. Stiamo parlando in particolare di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. I due perni della squadra meneghina sono essenziali in entrambe le fasi di gioco e Inzaghi vorrebbe recuperarli il prima possibile dopo i problemi muscolari che li hanno messi ko. Ecco cosa filtra da Appiano Gentile e quando potranno tornare in campo.

Da Calhanoglu ad Acerbi: come procede il loro recupero

Per fortuna, entrambi gli stop non sono gravissimi e siamo già entrati nella fase finale del recupero prima del ritorno a disposizione. Oggi, però, non è ancora stato il giorno del ritorno in gruppo, anzi sia Acerbi, sia Calhanoglu hanno continuato a lavorare a parte rispetto ai compagni, ma comunque a buon ritmo.

Questo è un ottimo segnale in vista delle prossime sfide, e già tra domani e dopodomani entrambi dovrebbero tornare a correre con il gruppo. Ciò vuol dire che potrebbero strappare una convocazione contro il Venezia e puntare direttamente al ritorno con l’Arsenal, un match molto delicato per il percorso in Champions League.

🗣️ #Inter – Il vice presidente Javier #Zanetti sul momento dei nerazzurri: “Ieri era una partita da vincere, abbiamo dato una risposta importante dopo la #Juve. Il #Napoli sta facendo molto bene, conosco benissimo come lavora #Conte” Su #LautaroMartinez e il Pallone d’Oro: “Ci… pic.twitter.com/ZlpFlCm2MY — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 31, 2024



Attenzione anche alle condizioni di Kristjan Asllani: il regista già ieri poteva giocare uno spezzone, lo staff medico vuole evitare un riacutizzarsi del dolore al ginocchio, ma anche lui dovrebbe essere a disposizione contro i lagunari, almeno per uno spezzone di gara. Infine, non ci sono novità per Carlos Augusto, che continua le terapie e dovrebbe tornare a tutti gli effetti solo dopo la sosta.