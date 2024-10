Inter-Napoli, scoppia la polemica: “Decisione allucinante”

Cresce l’attesa per Inter-Napoli, ma scoppia già la polemica in vista del big match: sono furiosi per l’ultima decisione

Il ciclo dell’Inter prima della sosta si preannuncia decisivo per la prima parte di stagione e vede all’orizzonte anche una sfida molto importante come quella tra i nerazzurri e il Napoli. I partenopei sono al primo posto in classifica e ora vengono considerati da molti la squadra da battere, grazie ai miglioramenti netti con Antonio Conte in panchina.

Inoltre, gli azzurri hanno già mostrato le loro doti contro il Milan, riuscendo a ottenere il massimo risultato a San Siro. La fiducia per fare bene anche contro l’Inter non manca, peccato che nelle ultime ore sia arrivata una brutta notizia per i tifosi campani.

Infatti, nel pomeriggio di oggi è arrivata una nota ufficiale in cui si legge chiaramente che per “preminenti ragioni di tutela di ordine, sicurezza e incolumità pubblica anche per quanto riguarda tifosi in possesso della tessera di fidelizzazione ‘S.S.C Napoli'”, la trasferta è stata vietata a tutti i supporters azzurri residenti in Campania.

Inter-Napoli, trasferta vietata ai tifosi ospiti: scoppia la polemica

In molti non l’hanno presa bene, anche perché si tratta di una decisione in controtendenza rispetto a quanto accaduto nel recente passato contro il Milan, in cui invece non c’erano stati divieti.

Parecchi supporters partenopei hanno riversato la loro frustrazione sui social, evidenziando di non essere per nulla d’accordo con Claudio Sgaraglia, Prefetto di Milano. Di seguito vi mostriamo alcuni tweet sull’argomento.

Inter Napoli vietata la trasferta ai Napoletani ahahahahahah strano! Quanto cazzo di potere hanno sti qua?!? Allucinante — STEFANO❤X🖤❤️1️⃣🏆9️⃣🖤SCORPIO♏ ❤ #MTW 🖤 NTR MRD (@stefanoscorpio) October 31, 2024

#InterNapoli: trasferta vietata ai tifosi ospiti ❌. Curioso di vedere quale cassa di risonanza avrà questa notizia, quanti saranno gli addetti ai lavori che grideranno allo scandalo e quanti ricorsi al TAR verranno fatti nelle prossime ore — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) October 31, 2024

Di sicuro, ha avuto una rilevanza notevole lo storico tra le due tifoserie, ma la pressione è anche più alta perché stiamo parlando di due squadre al vertice, che con ogni probabilità lotteranno fino alla fine per lo scudetto.