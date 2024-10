Inter, salta il big match: “Fuori per qualche settimana”

Data ormai per certa l’assenza del difensore italiano per il big match di Champions League fra Inter e Arsenal, il tecnico Arteta spera quantomeno di recuperare un altro elemento fondamentale della rosa

Altre quattro partite separano l’Inter dalla prossima sosta dedicata alla disputa degli impegni internazionali di Nations League e Qualificazioni ai Mondiali. Per certi versi troppe, concentrate tutte nel giro di due settimane.

Dopo il 4-4 dello scorso weekend maturato a braccetto con la Juventus, l’Inter ha infatti dato seguito al proprio calendario giocando contro l’Empoli nel turno infrasettimanale che apre le porte a quello del prossimo weekend contro il Venezia. Per poi proiettarsi automaticamente alla prossima settimana ove sul terreno di gioco di San Siro la squadra di Simone Inzaghi dovrà vedersela con l’Arsenal di Mikel Arteta. Proprio a ridosso, fra l’altro, dell’altro scontro diretto di campionato con il Napoli.

In occasione del match di Champions League il tecnico piacentino farà il possibile per avere con sé la migliore squadra a disposizione, con qualche elemento extra di rientro dal rispettivo infortunio. Lo stesso invece non potrà dire la controparte spagnola alla guida dei ‘Gunners’.

Calafiori out contro l’Inter, per Arteta potrebbe tornare Gabriel

Arteta deve infatti ancora scontare l’assenza di Riccardo Calafiori, uno dei calciatori con il maggiore tasso di crescita degli ultimi tempi nell’intero scenario calcistico europeo.

Il difensore italiano, prelevato la scorsa estate dal Bologna delle meraviglie di Thiago Motta, ha iniziato la stagione in Premier League alla grande ma l’ultimo infortunio rimediato lo costringerà a saltare almeno le prossime settimane. Parola dello stesso Arteta, raggiunto dai microfoni dei media alla vigilia della partita di Carabao Cup contro il Preston North End.

Depennato ormai il nome del talento scuola Roma dalla propria lista dei papabili convocati contro l’Inter, Arteta spera quantomeno di recuperare Martin Odegaard. La lunga assenza del fantasista norvegese si è fatta sentire in diverse occasioni e sta spingendo al massimo per velocizzare il proprio rientro, con sedute di lavoro intensivo mirato.

“Dobbiamo ancora vedere come andrà la sua riabilitazione, speriamo di poterlo riavere entro la sosta“, ha raccontato Arteta con grande trasparenza. “Da valutare invece Gabriel, ma il fatto che già si sentisse bene è un fattore molto positivo”, ha poi aggiunto il tecnico prima di precisare ulteriormente che non ci sono nuovi infortunati in rosa al netto del sovraffaticamento di Jurrien Timber.