Doppia cessione in Serie A, l’Inter smantella l’attacco

Addio Inter ma restano in Serie A: doppio partenza in attacco, rivoluzione dietro l’angolo

La doppietta di Frattesi e la rete di Lautaro Martinez lanciano l’Inter verso uno 0-3 rifilato all’Empoli che mantiene intatte le distanze dal Napoli di Conte. D’altronde lo Scudetto rimane una priorità per gli uomini di Simone Inzaghi, alcuni dei quali già ad inizio 2025 potrebbe finire per dire addio ai campioni d’Italia in carica.

A tal proposito sarà cruciale puntellare la rosa del tecnico di Piacenza: la dirigenza di Viale della Liberazione ha le idee chiare, a partire da un reparto in particolare. Nonostante al momento sia il secondo attacco più prolifico della Serie A (24 reti siglate, 2 meno dell’Atalanta) i piani dell’Inter per il prossimo futuro parlano di diversi cambiamenti al reparto avanzato.

Di uomini di spessore a disposizione Simone Inzaghi ne ha eccome, anche se non tutti stanno contribuendo attivamente alla missione nerazzurra. Intoccabili Lautaro Martinez e Marcus Thuram, assoluti trascinatori verso l’ultimo Scudetto.

Deve ancora iniziare a carburare (e a trovare il giusto spazio) Mehdi Taremi, arrivato con grandi auspici dopo l’esperienza al Porto. Tra gennaio e giugno, però, qualcosa cambierà. E in tal senso Beppe Marotta ha pronta una doppia cessione, direttamente in Serie A, che porterà l’attacco dell’Inter a cambiare quasi completamente volto in vista del 2025: ha così il via una vera rivoluzione, ecco i nomi due due pronti a fare le valigie e a salutare per sempre la Milano nerazzurra.

Doppio addio Inter: attacco rivoluzionato

Lo si sa da tempo che Marko Arrnautovic non rientra più nei piani dell’Inter. Un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e già lo scorso agosto il nazionale austriaco fu vicino a dire addio, ma le proposte giunte alla dirigenza nerazzurra non convinsero né il club né l’entourage del calciatore.

Le probabilità che il classe ’89 dica addio a fine stagione, a parametro zero, sono elevatissime. Tant’è che vi sarebbero già due club di Serie A interessati a lui: l’Inter, così, si libererebbe di un pesante ingaggio da 3,5 netti annui. Il primo è certamente il Bologna Arnautovic lo ha lasciato partire in direzione Milano poco meno di un anno e mezzo fa.

I felsinei, con un attacco che sta facendo grande fatica, riaccoglierebbero con gioia il figliol prodigo in maglia rossoblù. Occhio anche al Torino che dovrà fare i conti con il lento recupero di Duvan Zapata. Discorso intricato che potrebbe sciogliersi già nelle prime settimane del 2025 è quello legato a Joaquin Correa.

Il 30enne argentino – stesse identiche condizioni contrattuali di Arnautovic – piace a Parma e Monza che già a gennaio potrebbero farsi avanti con una proposta alla dirigenza nerazzurra che, difficilmente, si opporrà alla sua cessione. Anzi. Una partenza a metà stagione potrebbe aprire nuovi interessanti scenari per la sessione invernale di mercato.