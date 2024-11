Il clamoroso ritorno di Moratti: “A capo di una cordata”

A sorpresa Massimo Moratti potrebbe tornare nel calcio. L’ex numero uno nerazzurro non ha mai chiuso le porte a questo mondo

Sono trascorsi ormai quasi 10 anni da quando Massimo Moratti ha deciso di dire addio definitivamente all’Inter, ma ora per l’ex numero uno nerazzurro ci potrebbe essere un clamoroso ritorno. Nel 2016 la scelta di non proseguire più con il club che gli ha dato tante soddisfazioni e lasciare spazio alla famiglia Zhang.

Adesso la notizia a sorpresa: il petroliere starebbe ragionando sulla possibilità di fare una nuova esperienza in un mondo che in passato gli ha permesso di vincere tanto.

C’è da dire che lui non ha mai chiuso la porta ad un ritorno nel calcio. Tanto che nelle scorse settimane si era ipotizzato anche la possibilità di una nuova esperienza all’Inter. Ora Moratti starebbe pensando alla possibilità di dare vita ad una avventura leggermente diversa, ma con lo stesso obiettivo: formare una società in grado di vincere e riportare una società storica ai vecchi fasti.

Svolta per un club: Massimo Moratti presidente

Era il 2013 quando Massimo Moratti decise di allontanarsi dal calcio. La cessione a Thohir e tre anni dopo la vendita delle quote di minoranza a Zhang valsa l’addio definitivo dall’Inter. Sono trascorsi ormai otto anni dall’uscita dal mondo del pallone da parte dell’imprenditore italiano, ma in queste ore rispunta la possibilità di intraprendere una nuova avventura anche se molto diversa dalla precedente. Secondo quanto riferito da ‘Nuova Ferrara’, Moratti sarebbe pronto a prelevare la Spal dal presidente Tacopina.

Una cordata milanese, con a capo proprio l’ex presidente dell’Inter, vorrebbe iniziare una trattativa per diventare proprietari del club estense e riportarlo ai fasti di un tempo. Una possibilità da tenere in considerazione viste le difficoltà ormai note del club ferrarese e la volontà dei tifosi di aprire da subito un nuovo capitolo per non rischiare l’addio ai professionisti.

Per il momento stiamo parlando di una semplice indiscrezioni. Non ci sono assolutamente conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Ma, come spiegato in precedenza, Moratti non ha mai chiuso la porta ad un ritorno nel mondo del calcio e la Spal potrebbe rappresentare l’occasione giusta per dare vita ad un progetto nuovo e magari vincente.