La partita dell’Inter è stata rinviata: UFFICIALE la nuova data

Anche la partita dell’Inter sarà alla fine rinviata: si estende così la polemica dopo i fatti della scorsa settimana di Bologna-Milan

La polemica citata riguarda appunto la partita di Serie A tra Milan e Bologna, inizialmente prevista in casa dei rossoblù per sabato 26 ottobre 2024, ma rinviata a data da destinarsi… Tale decisione è arrivata dopo un’ordinanza del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il quale ha stabilito che il match non si sarebbe potuto disputare a Bologna per motivi di sicurezza legati a all’alluvione che aveva colpito la Regione nei giorni precedenti.

Il Milan ha insistito nel voler giocare, anche a porte chiuse o in un’altra città. Sui social tantissimi supporter rossoneri hanno aspramente criticato l’ordinanza del sindaco. Anche la stampa ha definito la scelta di non giocare come “incomprensibile”. A ogni modo, il Bologna ha mantenuto la propria posizione, rifiutando qualsiasi ipotesi alternativa al Dall’Ara, lo stadio di casa.

Anche la Lega Calcio, un po’ goffamente, ha cercato di risolvere la situazione proponendo alcune alternative. E fino all’ultimo si è sperato in un accordo. Per complicazioni organizzative e soorattutto per la ferma opposizione del club rossoblù si è però giunti alla decisione definitiva di rinviare la partita.

Poi, sabato 26 ottobre, su Bologna non è caduta neanche una goccia di pioggia… E non è finita. Dato che il Bologna, con la sua decisione, ha imposto alla Lega Calcio di modificare tutto il calendario prestabilito. Ci vanno sotto anche i nerazzurri? Si parla di questa situazione perché è già stata rinviata anche la partita in programma contro l’Inter.

Partita contro l’Inter rinviata: cosa succede a Bologna

C’entrano davvero i rossoblù? Sui social si legge che per via della scelta del Bologna è cambiato anche il calendario dei nerazzurri. Ed è vero che Bologna-Milan si giocherà a febbraio, in data da destinarsi. Ma cosa c’entra l’Inter? Per la Serie A si complicano tutti i programmi, con il recupero di Bologna-Milan, è vero, ma è sbagliato pernsare che l’Inter paghi le conseguenze di questa situazione.

La squadra nerazzurra dovrà riprogrammare i suoi impegni di gennaio 2025. La sfida Inter-Bologna, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A, si giocherà mercoledì 15 gennaio alle 20:45. Definito anche l’orario della semifinale di Supercoppa Italiana in programma il 2 gennaio a Riyadh contro l’Atalanta alle ore 20:00 (le 22:00 ora locale)…

La Serie A non ne esce benissimo: non è riuscita a garantire la partita con la scusa di aver paura di subire il ricorso da parte del Bologna. In questo modo non solo si è creato un precedente ma si è anche delegittimata la regola imposta dal calendario deciso a inizio stagione.

Ma perché, in definitiva, è slittata la partita fra Bologna e Inter? Non dipende dagli impegni dei rossoblù… Il Bologna nel diciannovesimo e nel ventesimo turno sfideranno rispettivamente Inter e Roma: quelli che potrebbero definirsi due match di cartello.

La LegaSerieA ha diramato il calendario di anticipi e posticipi di campionato fino alla ventesima giornata. E le modifiche sono legate alla Supercoppa Italiana. La competizione che si giocherà di nuovo in Arabia Saudita vedrà l’Inter sfidare Juventus, Milan e Atalanta e ciò comporta il rinvio del match contro i felsinei al 15 gennaio.

Infatti la prima semifinale tra Inter ed Atalanta si terrà il prossimo 2 gennaio, mentre la seconda semifinale tra Milan e Juventus il giorno seguente. La finale si disputerà invece il 6 gennaio. La variazione di calendario è quindi dettata dallo sviluppo di questa competizione.