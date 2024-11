Palacios lo ha rivelato in diretta, glielo ha detto Inzaghi

Finalmente è arrivato il momento dell’esordio per Tomas Palacios con l’Inter. Il difensore ha svelato in diretta cosa gli ha detto Inzaghi

E’ stato uno dei tormentoni del mercato estivo dell’Inter, la ricerca di un difensore che potesse sopperire all’assenza di Buchanan, costretto a un lungo stop in seguito all’infortunio subito in Copa America con la nazionale canadese.

Tanti i profili sondati dall’Inter che è stata a un passo dall’acquisto di Cabal, poi finito alla Juventus, e ha provato a prendere anche gli svincolati Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez. Con l’ex Torino, rinforzo molto gradito a Inzaghi, era stata raggiunta già un’intesa di massima per un contratto annuale prima della decisione della nuova proprietà di bloccare la trattativa.

La vicenda del nuovo difensore da acquistare in estate è stata, di fatto, una sorta di anticipazione di quanto dovrà avvenire nelle prossime sessioni di mercato. Con OakTree, infatti, l’Inter punterà maggiormente ad investire su rinforzi giovani e con margini di valorizzazione in nerazzurro. Per questo motivo, la scelta dei nerazzurri è ricaduta su Tomas Palacios, difensore argentino acquistato a titolo definitivo dall’Indipendiente Rivadavia per 6.5 milioni.

Il retroscena di Palacios, ecco cosa gli ha detto Inzaghi

Ufficializzato proprio l’ultimo giorno di mercato, Palacios non è mai stato schierato da Inzaghi fino allo scampolo di partita che l’allenatore nerazzurro gli ha concesso a Empoli. Sullo 0-3 e con l’Inter in superiorità numerica, Palacios è subentrato a De Vrij. Pochi minuti per inaugurare una stagione nella quale l’argentino, escluso peraltro dalla lista Champions, spera di avere più spazio.

Proprio Inzaghi ha speso parole di grande apprezzamento nei suoi confronti nel post partita di Empoli. L’allenatore si è detto molto contento dell’esordio dell’argentino dopoché ha lavorato molto bene nei suoi primi due mesi all’Inter.

Palacios è stato uno dei primi a presentarsi in mixed zone al Castellani. Intervistato da Inter Tv, il difensore ha dichiarato di sentirsi già parte integrante del gruppo nerazzurro proprio grazie all’aiuto dei compagni che lo hanno aiutato nel suo inserimento. Palacios ha svelato di avere un ottimo rapporto con i connazionali Lautaro Martinez e Correa. C’è feeling anche con mister Inzaghi. A riguardo, l’argentino ha svelato cosa gli ha consigliato l’allenatore nerazzurro prima dell’esordio a Empoli.

“Mi ha detto di godermi il momento e di provare a muovere velocemente il pallone“, questa l’indicazione di Inzaghi che Palacios ha applicato nello spezzone di partita disputato al Castellani. Nei 12 minuti giocati all’esordio, il difensore ha giocato 15 palloni, completando 14 passaggi su 14 tentativi. Vedremo ora se avrà più spazio già nel prossimo match di domenica prossima con il Venezia.