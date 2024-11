Pieno di graffi: la foto terribile di Calhanoglu

Rientro in gruppo con tanto di ferita alla gamba per il centrocampista turco, già pronto per figurare contro il Venezia nel caso in cui Inzaghi decidesse di schierarlo dal primo minuto. Buone notizie anche per Acerbi

Pochi, anzi pochissimi giorni per preparare al meglio l’ennesima partita di campionato dopo il turno infrasettimanale che ha visto la formazione di Simone Inzaghi uscire vittoriosa contro l’Empoli.

Questa volta a San Siro ci sarà il Venezia, in quello che si prospetta essere uno scontro avvincente ma con diverse precauzioni da attuare sulla carta. A tal proposito infatti il tecnico piacentino dovrebbe attuare qualche cambiamento nell’undici titolare per lasciare a riposo i big dell’Inter, in funzione degli impegni ben più delicati in programma per la prossima settimana.

Ciononostante, può ritenersi ben contento di aver recuperato a pieno il proprio gioiello e playmaker Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è infatti tornato ad allenarsi assieme al resto del gruppo come da previsione, mettendo dunque da parte i fastidi accusati a seguito della partita giocata dall’Inter all’Olimpico contro la Roma.

Sempre grande impegno e tanta qualità da parte dell’ex Milan alla Pinetina, che non si è affatto risparmiato. Anzi, al contrario, sembra aver letteralmente dato tutto sé stesso. Lo ha voluto rimarcare con una nota fotografica a margine della seduta odierna ad Appiano, postata successivamente nelle storie del proprio profilo Instagram.

Ferita alla gamba ma Calha sorride, disponibile già contro il Venezia con Acerbi

Nella foto si nota la parte inferiore della gamba destra martoriata da una serie di graffi ed una vistosa ferita all’altezza della tibia, con ogni probabilità dovuta ad un durissimo intervento di gioco occorso ad opera di qualche compagno di squadra coi tacchetti del proprio scarpino.

Nulla di rotto e nulla di grave, per fortuna del popolo nerazzurro: i grandi lottatori vanno avanti anche così. “Primo allenamento fatto“, ha scritto nella storia, e testa al successivo, quello di domani dal sapore di rifinitura pre-convocazione, per pregustare già in anticipo quella che potrebbe essere una chiamata in grande stile da parte di Inzaghi per riavere con sé il proprio preziosissimo metronomo di centrocampo.

Sebbene non è certo che possa figurare dal primo minuto contro il Venezia, Calhanoglu partirà comunque dalla panchina per une eventuale ingresso a gara in corso. Così come nel caso di Francesco Acerbi, anch’egli recuperato a pieno dopo l’infortunio.