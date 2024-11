Inter, è bufera per Asllani: “Non so come andrà a finire”

Ora è ufficiale: Kristjan Asllani non è ancora in grado di dare il suo apporto all’Inter, e sui social si scatena la bufera

L’albanese sarà indisponibile anche col Venezia. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe addirittura non essere convocato. Il motivo? L’ex Empoli non è ancora al meglio dopo l’elongazione al bicipite femorale. A Empoli lo si è visto in campo, nella rifinitura, con un tutore. Che cosa sta succedendo?

Non è troppo chiaro il modo in cui l’Inter sta gestendo il recupero di Asllani. Prima si era parlato di una semplice botta subita in allenamento con la Nazionale albanese, ma non sembrava nulla di così grave. Perciò si stava già ragionando sul suo utilizzo da titolare contro la Juventus. Saltato il derby d’Italia, Inzaghi lo ha portato a Empoli, con il tutore sulla gamba. Dopodiché il giocatore sembrava pronto per il rientro…

In extremis, poi, ha dato forfait. E così, un giorno prima della partita contro il Venezia, l’Inter ha fatto trapelare che Asllani non dovrebbe partire con il resto della squadra. Sembra insomma che il club abbia deciso di preservarlo proprio per farlo tornare al meglio, evitando qualsiasi tipo di rischio.

Asllani ancora out: sul web è bufera

Stamattina ad Appiano Gentile Carlos Augusto e Kristjan Asllani hanno lavorato a parte. Ma sembra che per quest’ultimo si sia deciso di mordere il freno sul rientro dopo che Hakan Calhanoglu ha dato ottimi segnali in vista del ritorno in campo.

Il turco svolgerà degli allenamenti personalizzati per tornare al 100%. L’ex Milan sta dando il massimo: vuole tornare a disposizione nelle ultime partite. Per contro, l’albanese continua a non essere utile alla squadra in un momento delicato della stagione.

I tifosi appaiono interdetti. Ovviamente, l’albanese non ha colpe. Gli infortuni non sono volontari: capitano. Ma dà comunque un po’ fastidio il pensiero che Asllani si sia reso indisponibile proprio quando ci sarebbe stato bisogno di lui. Il suo ruolo nell’Inter è quello di riserva di Calhanoglu. Da tempo ci si augura che l’ex Empoli possa dimostrare il suo valore. E quando gli si presenta l’occasione di poter far qualcosa di utile non c’è.

Ecco spiegato il livore che anima molti commenti sui social. Ma più che con Asllani la bufera sembra voler investire tutta l’Inter. Quali sono le reali condizioni dell’albanese?

Asllani per una “botta al ginocchio” è fuori da 3 settimane. Mi sa che qua qualche addetto ai lavori non sta dicendo la verità. — L. (@LPavardinho) November 2, 2024

Asllani va spedito — Cob (@Cobretti_80) November 2, 2024

Per Asllani non può essere solamente una botta comunque — CiccioMask28⭐️⭐️ (@francescomask28) November 2, 2024

Asllani con l’infortunio di Calha avrebbe avuto 3/4 partite per dimostrare, ma si è fatto male pure lui.

In sti 3 anni all’Inter ancora non ha dimostrato, quindi non so come andrà a finire con lui — Pietro Calderone (@CalderonePietro) November 2, 2024

Povero Asllani. Di certo, in questa situazione, lui è il più deluso di tutti. In queste settimane avrebbe potuto mettersi in mostra o almeno alla prova. Sembra che Zielinski possa oggi già avergli rubato il ruolo del vice-Calhanoglu. L’ex Empoli ha già saltato le sfide con la Roma, gli Young Boys, la Juve e l’Empoli. Probabilmente tornerà per la partita contro il Napoli, quando però Inzaghi conta di poter schierare Calha dal 1′.