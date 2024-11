Ausilio torna alle origini: un talento croato per l’Inter

I progetti dell’Inter sul calciomercato sono ben chiari, ma Piero Ausilio potrebbe puntare su un nome a sorpresa, riscoprendo una tradizione smarrita

La partita tra Inter e Venezia è sempre più vicina e potrebbe essere molto importante per i nerazzurri sia per avvicinarsi al meglio al turno in Champions League, sia per tentare di restare in corsa per lo scudetto, anche se la strada verso il titolo è ancora lunga.

Allo stesso tempo, c’è da fare i conti anche con le esigenze sul calciomercato, con la dirigenza che sta programmando una lista di nomi che potrebbero tornare utile a Simone Inzaghi. Sicuramente una delle posizioni scoperte è quella del difensore centrale: il contratto di Stefan de Vrij scadrà a giugno 2025 e serve un sostituto di livello, per cui diversi calciatori con caratteristiche simili sono tenuti d’occhio dal club meneghino.

Tra Bijol, profili non ancora emersi e la necessità di contenere i costi per sistemare il bilancio, un calciatore giovane – esattamente come chiede Oaktree per rinforzare e ringiovanire la squadra – potrebbe prendere il sopravvento su tutti gli altri. Gli intermediari, infatti, hanno proposto all’Inter il profilo di Josip Sutalo: ecco come stanno le cose.

Sutalo può accendere la sfida tra Inter e Juve per il difensore

Di nazionalità croata, il centrale è un calciatore moderno che sta facendo davvero bene con la maglia dell’Ajax. È molto abile in copertura e soprattutto, a 24 anni, è già diventato una certezza assoluta per i lancieri. Per questo, la sua valutazione è già salita a 17 milioni di euro e potrebbe crescere ulteriormente se dovesse continuare a fare bene.

L’Inter, fino a questo momento, è sempre stata piuttosto tiepida, anche perché si cerca un profilo che conosce già bene la difesa a tre. Se le cose dovessero cambiare, però, Ausilio ripristinerebbe la tradizione croata che si è un po’ persa dopo gli addii di Perisic e Brozovic.

Occhio anche alla Juve, in ogni caso, che resta in vantaggio per arrivare al ragazzo. I rapporti con l’Ajax sono ottimi e si è visto anche con l’operazione Rugani. In più i bianconeri l’hanno cercato anche la scorsa estate e hanno stretta necessità di arrivare a un nuovo difensore centrale a gennaio dopo il ko di Bremer. Vedremo se si tratta solo di una nuova sfida tra le due big italiane.