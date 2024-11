Inzaghi bacchetta e tira un sospiro di sollievo: “Inter, più cinica. Sul gol annullato…”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di ‘DAZN’ dopo la vittoria dell’Inter contro il Venezia: le sue parole sul momento dei nerazzurri e il gol annullato

Ansia, tanta ansia, e un grosso sospiro di sollievo. Il racconto della partita dell’Inter contro il Venezia è frenetico, come lo è stato il gioco dei nerazzurri, avidi di accorciare la distanza dal Napoli, massacrato dall’Atalanta. E poi anche l’ansia del gol, che proprio non voleva arrivare, prima che Dimarco si impegnasse a disegnare una traiettoria che lo iscrive di diritto tra i migliori laterali bassi d’Europa. E non solo per questo.

Ma quando l’arbitra fischia tutta quell’ansia si è trasformata in un grosso sospiro di sollievo. Anche per chi quel patema l’ha vissuto più di tutti, l’allenatore. Simone Inzaghi si dimenava dentro e un po’ fuori l’area tecnica come un toro che vede rosso. E quel rosso era il fantasma di un’altra rimonta subita.

Dopo la partita, e probabilmente anche dopo un discorsetto alla squadra nel tunnel, l’allenatore di Piacenza si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’, analizzando la sfida a partire dai problemi che hanno ancora i suoi: “Dovevamo essere più cinici, però ho fatto i complimenti alla squadra anche a fine primo tempo dove abbiamo sbagliato gol importanti come con Mkhitaryan e Thuram“, ha detto.

Inzaghi chiaro sul gol annullato al Venezia: “Fallo di mano e spinta su Bisseck”

Poi ha spiegato il motivo della sua rabbia nella ripresa: “Dopo il vantaggio il grande neo è non aver chiuso la gara. In Serie A le partite rimangono sempre in bilico. Bisogna essere più cinici, con sette di recupero non puoi essere avanti solo 1-0″, ha sottolineato. Insomma, non è ancora un’Inter che uccide le partite, anzi i campioni d’Italia hanno scoperto il loro lato più insicuro, consolidato dai troppi gol subiti e da rimonte cocenti.

E anche stavolta all’ultimo respiro rischiava di portare a casa solo un punto. È inutile negarlo, l’episodio decisivo, oltre al gol di Lautaro Martinez, è stato il gol annullato al 97esimo al Venezia. A tal proposito, Inzaghi ha detto senza mezzi termini: “Sull’ultima azione ci sono fallo di mano e spinta su Bisseck“, ha dichiarato.