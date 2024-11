L’ex Inter ha stregato la Serie A, lo vuole la Juventus

I progressi del giovane talento ex Inter non sono passati inosservati dalle parti della Continassa: l’esterno potrebbe diventare a breve un giocatore bianconero

Sono ormai sempre più frequenti i casi di giocatori che, passata l’età degli splendori giovanili in un grande club, si stanno ritagliando il loro spazio in realtà più piccole. ‘Fallito’ – si fa per dire, considerando il livello di assoluta eccellenza delle società più ambiziose – il salto come risorsa stabile della prima squadra, tanti ex enfant prodige si sono costruiti una carriera di tutto rispetto altrove.

Dato però che le vie del mercato sono infinite, e soprattutto grazie ad un impiego in campo che anziché essere col contagocce è diventato continuo e costante, alcuni sono in odore di rientro dalla porta principale nel palcoscenico più prestigioso: quello di una società che lotta per i massimi obiettivi in Italia e in Europa.

È così che alcuni gioielli usciti dal settore giovanile della Beneamata – i vari Casadei, Giovanni Fabbian, ma lo stesso Sebastiano Esposito – sono stati capaci, partendo magari da realtà più piccole (con l’eccezione del primo, passato al Chelsea per oltre 15 milioni nell’estate del 2022) di affermarsi al punto tale da rientrare nell’orbita dei top club.

L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda un esterno offensivo che ha lasciato il club nerazzurro all’età di 19 anni, proprio all’alba della stagione che avrebbe consegnato all’Inter il decimo scudetto Primavera sotto la gestione Cristian Chivu.

Dopo il prestito biennale al Volendam e la successiva esperienza al Cagliari, il classe 2002 è stato ceduto a titolo definitivo da Marotta al Venezia nell’ultima sessione estiva di scambi. Un affare che potrebbe portare ai nerazzurri un tesoretto derivante dalla futura rivendita del giocatore, che però è stato beffardamente messo nel mirino dalla Juve.

Oristanio, si muove la Juve: fari puntati sull’ex Inter

Una delle note più liete della compagine allenata da Thiago Motta, scivolata al sesto posto dopo l’ennesimo pareggio – il sesto in dieci gare di Serie A – in campionato è stata certamente l’esplosione di Francisco Conceiçao, il figlio d’arte arrivato dal Porto che con la sua freschezza e fantasia è stato un fattore decisivo proprio nella gara di San Siro contro l’Inter.

I tifosi bianconeri si sono letteralmente innamorati del portoghese, che a suon di dribbling ed assist ha conquistato l’esigente popolo juventino. Si dà il caso che in provincia, in laguna, un certo Gaetano Oristanio stia facendo cose che si avvicinano alle mirabili giocate del lusitano.

Mancino proprio come Francisco, caratteristiche simili anche come posizionamento sul terreno di gioco, sebbene l’ex Inter prediliga forse partire più dal centro, il giocatore sembra perfetto come alternativa allo stesso Conceiçao nelle esigenze tattiche di Thiago Motta. La Juve sembra voler fare sul serio: possibile un’offerta per strappare il calciatore al club veneto già nella prossima finestra invernale di scambi, a gennaio. L’Inter ha diritto al 30% sulla futura rivendita.