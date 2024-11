Lautaro Martinez ‘contro’ Inzaghi: ecco cosa gli ha rimproverato

Tornato al gol ad Empoli per il sigillo finale del successo nerazzurro, il bomber argentino ha una richiesta da fare al suo tecnico

Il bottino, sebbene di tutto rispetto, è comunque inferiore alle attese. Da uno che lo scorso anno, attraverso i suoi gol, ha trascinato l’Inter alla conquista dello Scudetto, e l’Argentina al trionfo in Copa America, forse ci si sarebbe aspettato qualcosa di più. Le attenuanti, del resto, non mancano.

Tornato addirittura in anticipo dalle vacanze estive dopo le prodezze nella kermesse nordamericana, Lautaro Martinez si è messo a disposizione di Simone Inzaghi prima del previsto. Gli infortuni, sebbene leggeri, di Mehdi Taremi e di Marko Arnautovic proprio a ridosso della prima di campionato, hanno costretto il nativo di Bahia Blanca agli straordinari.

In ritardo di condizione ma nell’impossibilità di recuperare la stessa attraverso il lavoro atletico – troppo fitto il calendario e troppo importante il giocatore per pensare di rinunciarvi per 2-3 partite di fila – l’attaccante rincorre il miglior stato di forma cibandosi dei gol come benzina supplementare per far girare meglio le gambe.

Nel rendimento complessivo dell’argentino ha certamente inciso anche il fatto di non aver giocato titolare le due gare di Champions più abbordabili, almeno sulla carta. Proprio relativamente ai suddetti match europei risiede un piccolo motivo di insoddisfazione del sudamericano. Un ‘mal di pancia’ causato dalle scelte del suo allenatore.

Lautaro vs Inzaghi: ecco il piccolo dissidio tra l’attaccante e il mister

Arrivato settimo alla premiazione del Pallone d’Oro nonostante una stagione, la scorsa, in cui l’ha fatta da padrone sia col proprio club che con la nazionale albiceleste, l’ex Racing Avellaneda ha polemizzato non poco, dopo la trasferta di Empoli, sulle modalità di assegnazione del prestigioso premio individuale.

In vista del prossimo anno, e dell’eventualità in cui il giocatore fosse in lizza per entrare nella Top 5 e magari alzare al cielo il trofeo, Lautaro necessita di una maggiore visibilità internazionale. Questa può sì arrivare dai successi di squadra in Champions, ma anche dai gol nella medesima competizione.

A causa del turnover di Inzaghi però, il capitano nerazzurro è rimasto in panchina nelle partite contro Stella rossa e Young Boys: quelle che gli avrebbero potuto permettere di scalare la classifica marcatori in Europa. Lautaro vorrebbe giocare tutte le partite, specie in Champions: proprio qui risiede il punto di possibile ‘frizione’ con l’allenatore piacentino, che da parte sua ragiona per il bene della squadra senza guardare in faccia a nessuno.