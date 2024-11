UFFICIALE il ritorno all’Inter: Marotta riprende lo juventino

Movimento in entrata in casa Inter. Marotta riporta in nerazzurro lo juventino. Una scelta che conferma la rivoluzione targata Oaktree

Primi movimenti dirigenziali in casa Inter. Inizialmente Oaktree aveva puntato ad una sorta di continuità anche ai piani alti. Poi le ultime vicende hanno portato la proprietà americana a rivedere un po’ i piani e aprire alla possibilità di cambiare qualcosa in Viale della Liberazione. Una sorta di rivoluzione per mandare un chiaro segnale all’esterno dopo la questione ultras e altri temi che hanno condizionato un po’ gli ultimi mesi nerazzurri.

E in questo 4 novembre è stato ufficializzato un ritorno in casa Inter. Marotta lo ha voluto fortemente in nerazzurro per la sua lunga esperienza anche in club importanti come la Juventus. La volontà da parte di Oaktree è quello di riuscire a voltare pagina anche dal punto di vista dirigenziale, mantenendo comunque un livello molto alto dal punto di vista di competitività.

In casa Inter è ufficiale il ritorno di una figura a livello dirigenziale. La volontà è quella di portare a Milano personalità di assoluto livello e la scelta di riavere in viale della Liberazione uno come Giacomo Ricci ne è la conferma. Il manager è il nuovo Chief Revenue Officer al posto di Luca Danovaro.

🚨L’ex Juve ha già lavorato all’#Inter dal 2012 al 2024 e prende il posto di Danovaro. “Onorato di tornare in questo club”, ha detto #Ricci, il neo Chief Revenue Officer nerazzurro pic.twitter.com/MQlnbOt8jw — Interlive (@interliveit) November 4, 2024

Inter: è ufficiale un ritorno, i dettagli

Un ritorno in nerazzurro considerato che l’ex Juventus ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer dal 2012 al 2014. “Siamo felici di accogliere Giorgio Ricci nella nostra squadra dirigenziale – il commento di Beppe Marotta – sarà parte integrante della posizione finanziaria del Club e contribuirà a raggiungere il nostro obiettivo di successo dentro e fuori dal campo“.

Soddisfatto anche il manager che nella sua prima dichiarazione si dice “onorato di tornare in una squadra storica come legacy ricca di orgoglio. Condivido la passione della dirigenza che intende assicurare un futuro solido al Club e sono ansioso di contribuire al suo successo duraturo. Conosco il talento, la dedizione della famiglia nerazzurra. Insieme costruire delle solide basi e creeremo dei percorsi di crescita per il brand in Italia e a livello internazionale”.

Anche Alessandro Antonello è soddisfatto di questo nuovo ingresso. “Giorgio porta esperienza dal punto di vista commerciale. Contribuirà a supervisionare la continua innovazione e digitalizzazione del Club, sostenendo la nostra ambizione di crescita sostenibile“, le parole del Ceo. E i nuovi arrivi a livello dirigenziale potrebbero non essere finiti qui.