Annunciata la cessione di Frattesi: mercato dell’Inter sconvolto

Il centrocampista nerazzurro, spesso decisivo in uscita dalla panchina, è costantemente al centro di indiscrezioni di mercato: c’è l’annuncio che fa tremare

I numeri parlano chiaro. Tanto in nazionale quanto con la maglia dell’Inter, che poi è la cosa che più interessa ai tifosi della Beneamata. Davide Frattesi, uno degli acquisti top di quel mercato che, conti alla mano, ha contribuito a creare la rosa che l’anno scorso dominò in lungo e in largo il campionato, è già una sorta di ‘sesto uomo‘ del basket. Il migliore che ci possa essere.

Complici i due diversi stop – uno per l’operazione chirurgica al naso, l’altro per una distrazione al retto femorale della coscia destra – di Nicolò Barella, il centrocampista romano quest’anno sta trovando molto più spazio in campo. Sebbene la sua specialità resti il grande impatto in uscita dalla panchina, l’ex Sassuolo a questo punto della stagione, dopo nemmeno un terzo delle gare disputate, ha già accumulato oltre la metà dei minuti spesi sul terreno di gioco lo scorso anno in Serie A.

Furono 935 – solo 35 minuti in più del giovane Bisseck, arrivato a Milano da quasi sconosciuto e comunque con l’arduo compito di scalzare uno degli intoccabili della difesa – i minuti disputati nella stagione scorsa. Sono già 546 quelli messi in cascina da agosto 2024, conditi anche da una titolarità con la maglia della nazionale che ormai sembra cosa acclarata.

Eppure…eppure Frattesi è sempre una riserva quando Simone Inzaghi decide di mandare in campo i titolarissimi nelle partite che contano. Costantemente al centro di voci di mercato anche nell’ultima sessione estiva di scambi, quando il suo agente Beppe Riso ha avviato dei dialoghi ‘interessati’ con la dirigenza nerazzurra, il giocatore resta un caso ‘mezzo’ aperto alla Pinetina.

Ventola, annuncio choc su Frattesi: la strada è tracciata

Nel corso del salotto del venerdì di ‘Viva el Futbol’, l’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola ha detto la sua sulla situazione del centrocampista della nazionale. Le parole del barese devono essere lette come un seguito delle considerazioni di Antonio Cassano sullo stesso giocatore nerazzurro.

“È chiaro che Davide Frattesi debba giocare di più. Le grandi squadre possono alternare i loro big quando vedono certe situazioni. Se però continuasse questa situazione, fossi in Frattesi andrei all’Inter e direi di voler andare a giocare altrove, visto che so che ci sono squadre dove potrebbe giocare 38 partite. Però questo è un altro discorso: in questo momento l’Inter ha la fortuna di avere tutti questi centrocampisti forti…“, ha detto l’ex giocatore.