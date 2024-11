Calciomercato, cancellato un nome per gennaio: ecco perché non vuole venire all’Inter

Una bruttissima notizia per Simone Inzaghi: un profilo per gennaio sta per essere cancellato definitivamente, non vuole venire all’Inter

Nella Milano nerazzurra possono stare tranquilli: Simone Inzaghi rimarrà dov’è. Non che vi siano stati particolari dubbi ma il tecnico di Piacenza, che lo scorso luglio ha rinnovato fino al 30 giugno 2026, sta già lavorando con la dirigenza su come e dove rinforzare la rosa dell’Inter.

Il progetto vincente continua. Dallo seconda stella, da pochi mesi cucita sul petto, al sogno Champions: il progetto nerazzurro prosegue e avrà sicuramente bisogno di accorgimenti in sede di mercato, nel 2025. Dalla difesa, dove si punterà già nelle prossime settimane ad annunciare in via ufficiale il rinnovo di Denzel Dumfries fino al centrocampo reparto nel quale si parla sempre più frequentemente di una partenza di Asllani nel ruolo di vice Calhanoglu.

Negli ultimi tempi l’attacco dell’Inter, in ottica calciomercato, è finito in primo piano. Inzaghi sa bene che il reparto ha bisogno di rinforzi di un certo tipo, a maggior ragione se come sembra tra gennaio e giugno Correa e Arnautovic dovessero fare le valigie e salutare Appiano Gentile.

Niente Inter, è deciso: salta l’arrivo dell’attaccante

Si parla di Mathys Tel, 19enne ala francese sotto contratto con il Bayern Monaco fino al 30 giugno 2029. Dalla Germania sottolineano come il giovane attaccante, che riveste in questo piano un ruolo secondario nello scacchiere di Vincent Kompany, sia destinato a partire nel mese di gennaio.

Fino a qualche settimana il direttore sportivo dei bavaresi Chistopher Freund aveva negato la possibilità di una partenza del talentino in prestito, durante il mercato invernale: “Non è in discussione”. Ma effettivamente in casa Bayern Monaco l’idea è cambiata: si punterà dunque a far giocare Tel con una certe continuità nella seconda parte della stagione.

È proprio questo il motivo per cui lo stesso Tel sembrerebbe poter scartare subito l’opzione Inter. Con Lautaro Martinez e Thuram davanti a sé, appare decisamente improbabile che Inzaghi possa dargli lo spazio che merita.

A questo punto, se anche dovessero partire Correa e Arnautovic (cosa altamente improbabile), la dirigenza di Viale della liberazione si ritroverebbe probabilmente ‘costretta’ a virare su altri profili. Al classe 2005 hanno pensato oltre all’Inter anche Borussia Monchengladbach e Werder Brema. Staremo a vedere dove sarà il suo prossimo futuro.