Il primo colpo americano di Oaktree: sta facendo impazzire le difese

Gli americani di Oaktree potrebbero voler portare un calciatore americano in nerazzurro: il colpo è davvero possibile

Bisognerebbe spendere sui 25 milioni di euro per prendere un talento made in USA già a suo agio con il calcio europeo. È ancora molto giovane, ma dà ottimi segnali di crescita. I suoi, assomigliano proprio a dei passi da gigante, e non stupisce che sia da tempo monitorato da molti top-club. Negli States pensano che possa diventare il più forte giocatore della loro storia.

Continuano a giungere conferme sull’interesse dell’Inter nei confronti di Ricardo Pepi, attaccante statunitense di origini messicane che sta facendo cose importanti al PSV. Gli olandesi vorrebbero tenerlo il più a lungo è possibile, ma il ragazzo scalpita. Non è dunque esclusa una cessione a giugno. Ci si potrebbe accordare per un prezzo sui 25 milioni di euro…

Pepi non è un nome nuovo per l’Inter: Ausilio lo aveva puntato già quando il ragazzo militava negli States, a Dallas. E il giovane americano sembra il profilo ideale per Oaktree: giovane, futuribile, molto amato dagli appassionati di soccer in America. Ecco perché il fondo californiano potrebbe darebbe senz’altro il via libera all’operazione. Piaceva molto al Venezia, che si è smarcato. È stato poi seguito da Juve e Bayern Monaco. Ora piace soprattutto in Premier: si dice che Pochettino lo stia seguendo con particolare interesse.

C’è concorrenza per il colpo americano che piace a Oaktree

In 52 gare disputate con il PSV, di cui solo 4 dal 1′, per un totale di poco più di 1000 minuti effettivi di gioco, Pepi ha segnato 14 reti e fornito 3 assist. È stato poi direttamente coinvolto in più di 60 goal in totale.

Per un ventunenne sono numeri superbi. Ma al PSV lo stanno gestendo con opportuna calma. Non vogliono bruciarlo. Anche se i tifosi lo vorrebbero già al posto di Luuk de Jong. Dopo essersi messo in luce in MLS con i Dallas, Pepi è stato acquistato a gennaio 2022 dai tedeschi dell’Augusta. Poi a settembre 2022 è stato ceduto in prestito al Groningen. Qui nella stagione 2022-2023, in 29 partite, ha segnato 12 goal e firmato 3 assist. L’anno dopo è arrivato al PSV per 9 milioni circa. E in Olanda ha segnato 7 volte giocando 24 spezzoni di partita.

Sabato scorso Ricardo Pepi ha avuto l’opportunità di partire titolare in sostituzione di Luuk de Jong. E l’americano ha colto a piene mani l’occasione contro il PEC Zwolle. Ha segnato 2 goal (il terzo è arrivato a tempo scaduto) e ha impressionato con il suo gioco da centravanti veloce e funzionale.

Campioncino a stelle e strisce

Essendo nato a El Paso, negli Stati Uniti, Pepi era idoneo a giocare sia per gli Stati Uniti che per il Messico in virtù la nazionalità dei suoi genitori. E di fatti ha fatto degli stages sia con la Nazionale under-17 degli Stati Uniti che per quella del Messico under-17. Poi, ad aprile 2019, Pepi è stato incluso nella squadra under-17 degli Stati Uniti da Raphael Wicky per il campionato CONCACAF U-17. Si è messo subito in luce segnando un goal contro Panama e poi una doppietta contro il Canada. Ha partecipato poi alla Coppa del Mondo FIFA U-17.

Il debutto con la nazionale maggiore è arrivato a settembre 2021, Pepi ha fatto il suo esordio con i grandi e ha segnato nella trasferta contro l’Honduras. Ha poi segnato due volte nella sua seconda partita, una vittoria di qualificazione per 2-0 contro la Giamaica.

Nonostante questi numeri, non è stato convocato per la Coppa del Mondo 2022. Ha ricominciato a giocare e a segnare in Nations League, dov’è stato uno dei protagonisti. Il colpo americano appare assai intrigante, per Oaktree e non solo.