Inter-Arsenal, Inzaghi spiazza tutti: formazione clamorosa

Almeno cinque cambi importanti nella formazione titolare dell’Inter contro l’Arsenal, Inzaghi fa di necessità virtù. Recuperato anche Acerbi, Calhanoglu dovrebbe figurare dal primo minuto

L’unico gol della partita firmato Marcus Thuram a scapito dello Stella Rossa aveva permesso all’Inter di blindare tre punti importantissimi in funzione della matematica qualificazione alla fase finale di Champions League.

Anche se mancano ancora diverse partite prima del momento di chiudere la classifica generale e stilare il resoconto delle prime otto meritevoli, i nerazzurri navigano in una posizione di relativa tranquillità che apre alla possibilità di gestire meglio – soprattutto in funzione delle altre partite di campionato – le proprie energie in campo.

Ne è la dimostrazione l’ampio turnover strategico che il tecnico Simone Inzaghi dovrebbe attuare già dal prossimo incontro in programma domani sera contro l’Arsenal, sul terreno di gioco di San Siro.

Affrontare i ‘Gunners’ è importante ma non cruciale, motivo per cui sarà essenziale non prendere imbarcate ma essere ugualmente incisivi sotto rete. Al punto da sfruttare a proprio vantaggio anche le tante assenze di cui dovrà fare a meno il rivale Mikel Arteta.

Inzaghi ne cambia cinque contro l’Arsenal, ma c’è Calhanoglu in mediana dal primo minuto

Per l’occasione dunque il piacentino ha in mente il riposo forzato di almeno cinque pezzi grossi dello scacchiere titolare usuale. A partire da Alessandro Bastoni, canonicamente braccetto difensivo sinistro, destinato a lasciare il posto a Yann Bisseck a completamento del tridente arretrato con Stefan de Vrij e Benjamin Pavard innanzi a Yann Sommer.

A centrocampo spazio ancora una volta a Piotr Zielinski, forte delle buone prestazioni recenti, ma non in qualità di playmaker basso: dovrebbe infatti esserci il rientro di Hakan Calhanoglu dal primo minuto in cabina di regia. Con il polacco come mezz’ala accompagnato dal collega di ruolo Davide Frattesi, non ci sarà spazio per Nicolò Barella. Lungo le corsie esterne, invece, idea Denzel Dumfries sulla destra e Matteo Darmian a sinistra per far riposare Federico Dimarco.

Cambia anche il tandem offensivo dell’Inter: il solito trascinatore Lautaro Martinez verrà infatti affiancato da Mehdi Taremi, mentre Marcus Thuram partirà dalla panchina come supporto a gara in corso. La buona novella del rientro del mediano turco, in ogni caso, non è il solo riscontro positivo della serata. Ci sarà anche Francesco Acerbi fra i convocati ma non dovrebbe partire dal primo minuto a meno di cambiamenti prossimi al fischio d’inizio della supersfida della notte di Champions.