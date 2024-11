Calciomercato Inter, intreccio con la Juventus: coinvolto Bisseck

Un clamoroso intreccio di mercato, tra Inter e Juventus: c’è Bisseck nell’affare, ecco cosa può succedere in difesa

Mancano ancora poco meno di due mesi alla riapertura della sessione invernale di calciomercato e le idee – in casa nerazzurra – non mancano. Marotta potrebbe anticipare un colpo in difesa ma, nel frattempo, è per quanto riguarda le uscite che iniziano a paventarsi le minacce per Yann Bisseck.

Il classe 2000, nativo di Colonia, è arrivato a Milano dall’Aarhus GF nel luglio 2023, per appena 7,2 milioni di euro. Adesso, dopo quasi un anno e mezzo all’Inter, Bisseck ha dimostrato di essere uno dei centrali più talentuosi d’Europa.

Da qui un clamoroso ed ipotetico scenario che coinvolge la Juventus e che lascerebbe decisamente di sasso i tifosi nerazzurri. Ma andiamo con ordine. Inter e Juve, pronte a tuffarsi sul mercato alla ricerca di novità da incorporare a stagione in corso. Soprattutto per quel che riguarda un reparto: la difesa.

Perché proprio le retroguardie di Inzaghi e Thiago Motta, per motivi differenti, sembrano avere già bisogno di un corposo intervento. A tal proposito Cristiano Giuntoli parrebbe pronto a farsi avanti per un grande colpo. L’intreccio proprio con il talento nerazzurro Bisseck è dietro l’angolo.

Juve, ritorno clamoroso: l’Inter ‘perde’ Bisseck?

L’infortunio di Gleison Bremer ha lasciato un vuoto difficile da colmare in casa bianconera. Il brasiliano, dopo essere stato operato al ginocchio, è atteso da un lungo stop: tornerà non prima di giugno. Ecco perché la dirigenza juventina ha in mente un suggestivo ritorno: quello di Radu Dragusin.

Il 22enne rumeno è stato ceduto nel luglio 2023 al Genoa per poco più di 9 milioni di euro: sei mesi dopo Dragusin ha scelto il Tottenham, in un’operazione da 25 milioni di euro più bonus.

Sono tuttavia solo 7 le apparizioni del talento che in passato ha vestito la maglia delle giovanili bianconere e per un breve tempo in prima squadra. Adesso, con appena 7 presenze tra campionato e coppe e 466′ in campo, l’idea di cambiare aria e vivere un ruolo da protagonista potrebbe anche allettare il classe 2002.

Al momento però stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.it‘ né il calciatore né gli ‘Spurs’ starebbero valutando concretamente una separazione a stagione in corso. Quella che porta a Dragusin – che a Londra guadagna circa 3 milioni netti a stagione – è un’idea suggestiva per Giuntoli: nell’eventualità che la pista si apra, sarebbero guai per l’Inter. Proprio così…

Perché la dirigenza del Tottenham potrebbe farsi avanti verso Yann Bisseck, 23enne tedesco su cui Inzaghi ha voglia di puntare tra presente e futuro. La Juventus potrebbe finire per mettere nei guai Marotta. E con il club londinese sulle tracce di Bisseck, i piani nerazzurri potrebbero clamorosamente cambiare.