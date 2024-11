Inter-Arsenal streaming gratis, incredibile occasione su Prime Video: come vederla stasera

L’Inter ospita l’Arsenal nella quarta giornata di Champions League. C’è una grande opportunità per vedere il big match di stasera a San Siro

Una settimana di grande calcio a San Siro per l’Inter e i suoi tifosi. Si comincia stasera, alle 21, con la sfida all’Arsenal valida per la quarta giornata del girone unico di Champions League. Domenica sera, invece, big match di Serie A con il Napoli con possibilità di sorpasso ai partenopei in vetta alla classifica.

Inter e Arsenal si ritrovano contro in Champions League a ventuno anni di distanza dall’ultimo precedente. Era il 25 novembre 2003 e i nerazzurri di Zaccheroni, subentrato all’esonerato Cuper, furono travolti dai Gunners, trascinati da un Henry in stato di grazia, con un perentorio 1-5 con tre gol segnati nei minuti finali della partita. Una vittoria che è servita ai londinesi per vendicare il pesante ko dell’andata con l’Inter corsara a Highbury per 3-0.

Quella di stasera non sarà una sfida decisiva per entrambe le squadre. Entrambe le squadre sono a 7 punti dopo tre partite e possono ambire a un posto tra le prime 8 del girone che consente la qualificazione diretta agli ottavi di finale senza passare per il playoff.

Inter-Arsenal, dove vedere il match di Champions League

Dopo quelle con Manchester City e Young Boys, anche la sfida con tra Inter e Arsenal è un’esclusiva assoluta di Amazon Prime Video. Anche per questa edizione come per le successive, la piattaforma streaming del colosso dell’e-commerce si è assicurata l’esclusiva sulla migliore partita del mercoledì di Champions con preferenza, ovviamente, per i club italiani.

I contenuti di Amazon Prime Video sono visibili in streaming, in abbonamento, su vari dispositivi come smart tv, smartphone, Amazon Fire Stick, decoder Sky Q e, ovviamente, pc sul sito di riferimento. Per gli abbonati al servizio di consegne rapide Prime, la piattaforma Prime Video è inclusa nell’abbonamento. Chi non ha un abbonamento al servizio può attivarlo in qualsiasi momento in due modalità, quella annuale al costo di 49.90€ oppure mensile a 4.99€, quest’ultima con possibilità di disattivazione.

Attenzione all’offerta che Prime Video propone a tutti i nuovi abbonati. Chi attiva un nuovo abbonamento può infatti usufruire del primo mese di visione gratis di tutti i contenuti presenti su Prime che propone, oltre alle sfide del mercoledì Champions League, anche film e serie tv di successo, canali tematici, documentari e cartoni animati.

Di fatto, quindi, se attiverete il vostro abbonamento a Prime Video oggi, potrete vedere Inter-Arsenal gratuitamente. Abbonarsi è semplice e immediato, vi basta inserire i dati richiesti per creare il vostro account e registrare un metodo di pagamento tra quelli consentiti. Se la procedura andrà a buon fine, sarete subito abilitati alla visione di Inter-Arsenal e non solo. Ovviamente, per una corretta fruizione dei contenuti, è necessario una velocità di connessione adeguata.