Inter, nuove accuse: “Gol sacrosanto. Diseducativo per chi guarda il calcio”

Non si placano le polemiche per il gol annullato al Venezia nel concitato finale di San Siro: l’accusa è di quelle destinate a far discutere

Faticando enormemente, e certamente più del previsto, l’Inter ha avuto la meglio sul Venezia nel posticipo domenicale dell’undicesima giornata di Serie A. Lungi dal raccontare la partita come una vittoria ottenuta col minimo sforzo, grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez a metà ripresa, la verità è che per avere la meglio della coriacea formazione veneta, arrivata a Milano forte del bel successo in rimonta ottenuto nel turno infrasettimanale appena tre giorni prima, i nerazzurri hanno sudato le proverbiali sette camicie.

Non contenta di aver anche rischiato di finire sotto nel punteggio già nel primo tempo – clamoroso un miracolo di Sommer sull’ex Oristanio – l’Inter ha sprecato come al solito diverse occasioni per chiudere l’incontro. Nel maxi recupero concesso dall’arbitro Ferrieri Caputi infatti, la formazione allenata da Eusebio Di Francesco aveva anche trovato il gol del pareggio.

Proprio all’ultimo respiro. L’incornata – o quello che sia stata, perché le immagini non hanno mai chiarito del tutto – di Marin Sverko, che aveva avuto la meglio in un duello aereo con Bisseck, aveva fatto esplodere di gioia la panchina dei lagunari. Il direttore di gara però, dopo un lungo consulto all’on field review, ha deciso per l’annullamento del gol, pur lasciando dei dubbi (che sarebbero rimasti tali anche in caso di convalida della rete) nella testa di giocatori, tifosi ed addetti ai lavori.

Inter-Venezia, il gol annullato scatena la polemica: “Diseducativo”

Sull’episodio, che ha ovviamente scatenato il disappunto del club arancioneroverde, è intervenuto anche il noto giornalista Franco Melli, che come di consueto ha parlato della giornata calcistica ai microfoni di ‘Radio Radio’.

“Ritengo alcune telecronache davvero fastidiose e secondo me anche diseducative verso chi guarda il calcio. Ad esempio ho sentito dire da un ex allenatore che l’inter ha dominato in lungo e in largo, ma non mi pare. Ho anche dei grandi dubbi sul gol annullato al Venezia al 97esimo. Vedendolo senza moviola, te la puoi girare come ti pare: ad occhio nudo quello è un gol che non si annulla mai. È un gol sacrosanto. Sommer ha compiuto alcuni miracoli, mentre l’Inter ha tirato fuori, ma le occasioni più pericolose le ha avute il Venezia“, ha detto il giornalista minimizzando di fatto i meriti dei meneghini nell’aver conquistato i tre punti.