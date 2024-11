Shock Inter sul mercato: 220 milioni con Barella dentro

Un top club, malgrado le voci di crisi ed esodo, potrebbe intervenire sul mercato spendendo più di 220 milioni: piace anche Barella

In Inghilterra scrivono che il Manchester City non sembra affatto spaventato dalla possibilità di un addio di Guardiola e neanche sembra troppo preoccupato per ciò che concerne la più volte evocata penalizzazione per le violazioni al financial fair play. I Citizen sarebbero addirittura pronti a rilanciare, investendo una cifra molto importante sul mercato. Vogliono affermare il loro primato sul calcio europeo. E per farlo sono pronti a scippare un campione al Real Madrid e una stella all’Inter.

Secondo questo tipo di narrazione, il City potrebbe muoversi per un pezzo pregiato come Rodrygo del Real Madrid. Sulle pagine di Sport si legge che il club inglese sarebbe pronto a metter sul piatto 150 milioni di euro per strappare il ventitreenne brasiliano (che in questa stagione ha giocato solo 2 volte, finora, con la maglia dei Blancos). Il Real potrebbe anche accettare l’offerta, nonostante una clausola da un miliardo che lega il talento alle Merengues sino al 2028.

E non è tutto… Il City potrebbe provarci anche per Barella, stanziando 60 o 70 milioni bonus inclusi. Certo, a patto che resti Guardiola, che è il principale estimatore del centrocampista sardo, e che il club non subisca la pesante sanzione per le violazioni del fair play finanziario della Premier. I due colpi, infatti, dovrebbero essere previsti per giugno, anche se un centrocampista potrebbe essere utile al City già a gennaio.

L’Inter non dovrebbe essere però disposta a trattare per la cessione di Barella a metà stagione. E comunque, viste le cifre in ballo, dovrebbe comunque dire di no. Anche Barella, per quel che sappiamo, non sembra a oggi interessato a muoversi da Milano. L’affondo da 220 milioni, quindi, non dovrebbe inquietare più di tanto il club nerazzurro.

Tutti sanno però che il Manchester City potrebbe aver bisogno di ingaggiare un centrocampista a gennaio: se i mancuniani vogliono raggiungere tutti gli importanti obiettivi che si sono prefissati anche in questa stagione, hanno bisogno di maggiore qualità in mezzo al campo.

Il City, campione per quattro anni consecutivi, soffre senza Rodri. Guardiola ha cercato di ridare senso al centrocampo ma sa perfettamente di non avere a disposizione i giocatori davvero utili a compensare adeguatamente questa mancanza.

Non è un caso che la squadra di Guardiola sia stata sconfitta sabato scorso dal Bournemouth. Una sconfitta può anche starci dopo più di 30 gare caratterizzate da un record di imbattibilità. Ma in Premier il Liverpool ne ha già approfittato portarsi in testa alla classifica con un vantaggio di due punti.

Barella al posto di Kovacic

Per ciò che concerne le posizioni di Mateo Kovacic e Ilkay Gundogan, sono entrambi giocatori stimati ma ormai oltre i trent’anni. E nelle ultime partite hanno dato anche segnali di stanchezza fisica. Il City sta mostrando di soffrire le squadre particolarmente energiche come il Bournemouth… Ed è per questo che Guardiola pretende forze nuove a centrocampo.

Ecco perché in tanti immaginano che il Manchester City potrebbe tornare a investire sul mercato già a gennaio. Piacciono Ricci del Torino e Barella. Ma non solo… Si è parlato anche di un possibile sondaggio per Calhanoglu.

Il City potrebbe anche provare a proporre il cartellino di Kovacic all’Inter per abbassare l’esborso economico. Oppure per mantenere l’offerta cash sui 60 milioni ma aumentarne il valore totale con un giocatore gradito soprattutto ad Ausilio. Ma non sembra che un affare del genere possa andare davvero in porto.